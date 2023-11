By

Hvem er søsteren til Walmart-eieren?

I detaljhandelsverdenen står Walmart som en gigant som dominerer bransjen med sitt enorme nettverk av butikker og globale tilstedeværelse. Grunnlagt av Sam Walton i 1962, har detaljhandelsgiganten blitt et kjent navn, og tilbyr et bredt spekter av produkter til rimelige priser. Men har du noen gang lurt på familien bak dette detaljhandelimperiet? Hvem er søsteren til Walmart-eieren?

Søsteren til Walmart-eieren er Alice Walton. Født 7. oktober 1949, er Alice den eneste datteren til Sam Walton og Helen Walton. Hun er det yngste søskenet til Walton-familien, som inkluderer brødrene hennes Rob, Jim og John. Mens brødrene hennes har spilt betydelige roller i utviklingen og utvidelsen av Walmart, har Alice satt sitt eget preg i kunstens verden.

Alice Walton er en kunstsamler og filantrop. Hun har en dyp lidenskap for kunst og har brukt rikdommen sin til å bygge en imponerende samling opp gjennom årene. I 2011 åpnet hun Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas. Museet viser et bredt spekter av amerikanske kunstverk, inkludert stykker fra kjente kunstnere som Andy Warhol og Norman Rockwell.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan ble Alice Walton involvert i kunst?

A: Alice Walton utviklet en interesse for kunst i ung alder. Hun studerte kunsthistorie på college og har samlet kunstverk i flere tiår.

Spørsmål: Hva er Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Crystal Bridges Museum of American Art er et museum grunnlagt av Alice Walton. Det huser en samling av amerikanske kunstverk og ligger i Bentonville, Arkansas.

Spørsmål: Hva er Alice Waltons nettoverdi?

A: Fra 2021 er Alice Waltons nettoformue anslått til å være rundt 70 milliarder dollar, noe som gjør henne til en av de rikeste kvinnene i verden.

Spørsmål: Har Alice Walton noe engasjement i Walmart?

A: Mens Alice Walton er medlem av Walton-familien, er hun ikke aktivt involvert i den daglige driften av Walmart. Hennes fokus er først og fremst på hennes kunstsamling og filantropiske bestrebelser.

Avslutningsvis har Alice Walton, søsteren til Walmart-eieren, gjort seg bemerket i kunstverdenen. Mens brødrene hennes har spilt en betydelig rolle i suksessen til Walmart, har Alice forfulgt sin lidenskap for kunst og skapt en bemerkelsesverdig samling. Gjennom sin filantropi og etableringen av Crystal Bridges Museum har hun gjort en varig innvirkning på kunstmiljøet.