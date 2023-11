By

Hvem er eieren av Walmarts datter?

I detaljhandelsverdenen er Walmart et kjent navn. Med sitt store nettverk av butikker og omfattende produkttilbud har selskapet blitt en global detaljhandelsgigant. Walmart ble grunnlagt av Sam Walton i 1962, og har siden gått i arv gjennom familien, med eierskap som nå bor hos hans etterkommere. En av de fremtredende figurene i denne avstamningen er Alice Walton, datteren til Walmarts grunnlegger.

Alice Walton, født 7. oktober 1949, er en amerikansk arving og filantrop. Hun er den eneste datteren til Sam Walton og Helen Walton. Fra 2021 regnes Alice Walton som en av de rikeste kvinnene i verden, med en nettoverdi på over 60 milliarder dollar. Formuen hennes stammer først og fremst fra hennes eierandel i Walmart, noe som gjør henne til en av hovedaksjonærene i selskapet.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan ble Alice Walton eier av Walmart?

A: Alice Walton arvet sin eierandel i Walmart fra sin far, Sam Walton, som grunnla selskapet. Som medlem av Walton-familien fikk hun en del av familiens eierskap da faren gikk bort.

Spørsmål: Hva er Alice Waltons rolle i Walmart?

A: Mens Alice Walton er en hovedaksjonær i Walmart, har hun ikke en lederstilling i selskapet. Hennes engasjement dreier seg først og fremst om hennes eierandel og innflytelsen hun kan ha som storaksjonær.

Spørsmål: Er det noen andre medlemmer av Walton-familien som eier Walmart?

A: Ja, Alice Walton er ikke det eneste medlemmet av Walton-familien med eierskap i Walmart. Brødrene hennes, Rob Walton og Jim Walton, har også betydelige eierandeler i selskapet. Walton-familien, som helhet, er fortsatt en av de rikeste familiene i verden på grunn av deres eierskap til Walmart.

Spørsmål: Hva er Alice Walton kjent for i tillegg til eierskapet i Walmart?

A: Alice Walton er også anerkjent for sine filantropiske bestrebelser. Hun har etablert Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas, som huser en enorm samling av amerikanske kunstverk. I tillegg støtter hun aktivt ulike veldedige formål og initiativ.

Som datter av Walmarts grunnlegger, har Alice Walton en betydelig posisjon innenfor selskapets eierstruktur. Hennes rikdom og innflytelse strekker seg utover detaljhandelen, noe som gjør henne til en fremtredende skikkelse i både forretninger og filantropi.