Hvem er nummer 1: Walmart eller Amazon?

I kampen om overlegenhet i detaljhandelen har to giganter dukket opp som frontløpere: Walmart og Amazon. Begge selskapene har revolusjonert måten vi handler på, men hvem har egentlig tittelen nummer én? La oss fordype oss i detaljene og sammenligne disse detaljhandelkraftverkene.

walmart Walmart ble grunnlagt i 1962 av Sam Walton, og har blitt et kjent navn over hele USA og utover. Med sitt omfattende nettverk av fysiske butikker har Walmart lenge vært kjent for sine lave priser og brede produktspekter. Den har over 11,000 27 butikker i XNUMX land, noe som gjør den til den største forhandleren i verden.

Amazon: Lansert i 1994 av Jeff Bezos, startet Amazon som en nettbokhandel og har siden utviklet seg til en global e-handelsgigant. Med sitt store utvalg av produkter, konkurransedyktige priser og praktiske leveringsalternativer, har Amazon endret måten folk handler på. Det har også utvidet seg til forskjellige andre sektorer, inkludert cloud computing og underholdning, noe som gjør det til et diversifisert teknologisk kraftsenter.

Sammenligning av gigantene: Mens både Walmart og Amazon er detaljistgiganter, har de forskjellige styrker og strategier. Walmarts fysiske butikker gir den en fordel når det gjelder kundetilgjengelighet og umiddelbar produkttilgjengelighet. På den annen side tilbyr Amazons nettplattform bekvemmelighet og et tilsynelatende uendelig utvalg av produkter.

Markedsdominans: Når det gjelder inntekter, har Walmart fortsatt topplasseringen. I 2020 rapporterte Walmart en omsetning på 559 milliarder dollar, mens Amazon rapporterte 386 milliarder dollar. Når det gjelder markedsverdi, tar Amazon imidlertid ledelsen. Fra 2021 er Amazons markedsverdi over 1.7 billioner dollar, og overgår Walmarts 409 milliarder dollar.

FAQ:

Spørsmål: Hva er inntekter?

A: Inntekt refererer til den totale mengden penger et selskap genererer fra sine forretningsaktiviteter, for eksempel salg av produkter eller tjenester.

Spørsmål: Hva er markedsverdi?

A: Markedsverdi, eller markedsverdi, er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer. Den beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med antall utestående aksjer.

Spørsmål: Kan Walmart konkurrere med Amazon på nettet?

A: Walmart har gjort betydelige investeringer i sine e-handelsmuligheter for å konkurrere med Amazon online. Den har utvidet sin online markedsplass, forbedret nettsiden sin og forbedret leveringstjenestene for å tiltrekke seg flere nettkunder.

Som konklusjon, mens Walmart fortsatt er inntektsleder, kan ikke Amazons markedsverdi og dominans på nettbutikkområdet ignoreres. Begge selskapene har sine unike styrker og strategier, og kampen om detaljhandelsoverlegenhet fortsetter å utfolde seg.