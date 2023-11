Hvem er større Walmart eller Amazon?

By

Hvem er størst: Walmart eller Amazon?

I detaljhandelsverdenen har to giganter dukket opp som de dominerende aktørene: Walmart og Amazon. Begge selskapene har revolusjonert måten folk handler på, men når det kommer til å avgjøre hvem som er større, er ikke svaret så enkelt som det kan virke.

Definisjoner:

– Walmart: Et amerikansk multinasjonalt detaljhandelsselskap som driver en kjede av hypermarkeder, lavprisvarehus og dagligvarebutikker.

– Amazon: Et amerikansk multinasjonalt teknologiselskap som fokuserer på e-handel, cloud computing, digital streaming og kunstig intelligens.

Sammenligne inntekter:

Når det kommer til inntekter, har Walmart tradisjonelt hatt topplasseringen. I 2020 rapporterte Walmart en total omsetning på 559 milliarder dollar, noe som gjør det til det største selskapet i verden etter omsetning. På den annen side rapporterte Amazon en total omsetning på 386 milliarder dollar samme år. Det er imidlertid viktig å merke seg at Amazons inntekter har vokst mye raskere enn Walmarts de siste årene.

Markedsverdi:

Mens Walmart kan ha fordelen når det gjelder inntekter, overgår Amazon den når det gjelder markedsverdi. Markedsverdi er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer. Fra 2021 var Amazons markedsverdi på over 1.7 billioner dollar, noe som gjør det til et av de mest verdifulle selskapene i verden. Til sammenligning var Walmarts markedsverdi rundt 400 milliarder dollar.

FAQ:

Spørsmål: Hvilket selskap har en større fysisk tilstedeværelse?

A: Walmart har en større fysisk tilstedeværelse med tusenvis av butikker over hele verden. Amazon, derimot, opererer først og fremst på nett og har færre fysiske butikker.

Spørsmål: Hvem har en sterkere tilstedeværelse på netthandel?

A: Amazon er kjent for sin sterke e-handels tilstedeværelse og dominerer nettbutikken. Walmart har investert tungt i sine e-handelsmuligheter for å konkurrere med Amazon.

Spørsmål: Hvilket selskap har en større kundebase?

A: Både Walmart og Amazon har en enorm kundebase. Walmart tiltrekker seg et bredt spekter av kunder med sine fysiske butikker, mens Amazons nettplattform appellerer til et globalt publikum.

Som konklusjon, avgjørelsen av hvem som er størst mellom Walmart og Amazon avhenger av beregningen som brukes. Mens Walmart leder når det gjelder inntekter, overgår Amazon det i markedsverdi. Begge selskapene fortsetter å innovere og konkurrere hardt i detaljhandelen, og former måten vi handler på i den moderne verden.