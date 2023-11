Ny politikk på plass: Det hvite hus opprettholder samarbeid med Elon Musks SpaceX, fordømmer antisemittiske kommentarer

Det hvite hus har gjort det klart at til tross for Elon Musks nylige fremstøt av antisemittiske kommentarer på sosiale medier, er det ingen intensjoner om å gå bort fra bruken av SpaceX- eller Starlink-teknologi i forsvarsdepartementet. Talsmann for National Security Counsel, John Kirby, understreket viktigheten av innovasjon i privat sektor, og uttalte at det ville være dumt å gå bort fra det. Imidlertid fordømte han også Musks retorikk, og bekreftet at regjeringen ikke tolererer eller er enig i de antisemittiske uttalelsene han kom med.

Mens Det hvite hus fortsatt er forpliktet til å bruke Musks teknologi, har store selskaper som Apple og Disney suspendert sine annonseringsutgifter på den sosiale medieplattformen der Musk uttrykte sine kontroversielle synspunkter. Tilbakeslaget mot disse kommentarene fremhever det økende behovet for ansvarlighet og ansvarlig oppførsel fra offentlige personer.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Det hvite huss holdning til Elon Musks antisemittiske kommentarer?

A: Det hvite hus fordømte Elon Musks antisemittiske kommentarer mens de bekreftet at de vil fortsette å samarbeide med SpaceX og bruke Starlink-teknologi.

Spørsmål: Boikotter store selskaper plattformen der Musk kom med disse kommentarene?

A: Ja, selskaper som Apple og Disney har suspendert sine annonseringsutgifter på den sosiale medieplattformen.

Spørsmål: Vil den føderale regjeringen revurdere sine kontrakter med Musks selskaper?

A: Regjeringen har ingen planer om å gå bort fra å bruke SpaceX- eller Starlink-teknologi, men de tolererer ikke den antisemittiske retorikken uttrykt av Elon Musk.