Hvilken er eldre Walmart eller Sam's Club?

I en verden av detaljhandelsgiganter har Walmart og Sam's Club blitt kjente navn, og tilbyr et bredt spekter av produkter til rimelige priser. Men har du noen gang lurt på hvilken av disse to detaljhandelsgigantene som kom først? La oss dykke ned i historien til disse detaljhandelsgigantene for å finne ut av det.

walmart Walmart ble grunnlagt i 1962 av Sam Walton, og startet som en liten lavprisbutikk i Rogers, Arkansas. Med en visjon om å tilby rimelige produkter til kunder, utvidet Walmart raskt sin virksomhet over hele USA. I dag har den blitt verdens største forhandler, med tusenvis av butikker over hele verden.

Sam's Club: I 1983 bestemte Sam Walton seg for å satse på engrosmarkedet og åpnet den første Sam's Club i Midwest City, Oklahoma. Sam's Club hadde som mål å imøtekomme små bedrifter og individuelle kunder som ønsket å kjøpe i bulk. Den tilbød en medlemskapsbasert modell som ga tilgang til et bredt spekter av produkter til engrospriser.

Så, hvilken er eldre?

Walmart er eldre enn Sam's Club. Walmart ble grunnlagt i 1962, mens Sam's Club ble etablert i 1983, mer enn to tiår senere. Det er imidlertid viktig å merke seg at både Walmart og Sam's Club er en del av det samme detaljhandelimperiet, ettersom Sam Walton grunnla begge selskapene.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en lavprisbutikk?

A: En lavprisbutikk er en detaljhandelsbedrift som tilbyr produkter til lavere priser enn tradisjonelle butikker. Disse butikkene fokuserer ofte på å gi valuta for pengene ved å tilby rabatter og avtaler for å tiltrekke seg kunder.

Spørsmål: Hva er et engrosmarked?

A: Et engrosmarked er et sted hvor varer selges i store mengder til forhandlere, bedrifter eller enkeltpersoner som kjøper i bulk. Grossistmarkeder tilbyr vanligvis lavere priser per enhet sammenlignet med detaljbutikker.

Spørsmål: Kan hvem som helst handle på Sam's Club?

A: Mens Sam's Club først og fremst er rettet mot små bedrifter, er den åpen for alle som har et medlemskap. Enkeltpersoner kan kjøpe et medlemskap for å få tilgang til det brede utvalget av produkter tilgjengelig til engrospriser.

Som konklusjon er Walmart den eldste av de to detaljhandelsgigantene, etter å ha blitt grunnlagt i 1962. Sam's Club, derimot, ble etablert i 1983 som en engrosklubb som serverer bedrifter og enkeltpersoner som ønsket å kjøpe i bulk. Både Walmart og Sam's Club fortsetter å trives, og gir kundene rimelige produkter og et bredt utvalg av valg.