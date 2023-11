Kampen begynner på Finnegan's Farm: Irelands Fittest Family Quarter Finals

Forbered deg på et adrenalinfylt oppgjør når kvartfinalen i Irlands Fittest Family starter på et nytt og spennende sted – The Farm som ligger i den pittoreske Boyne Valley of Co Meath. Denne femte generasjons potetfarmen vil ikke bare gi et unikt bakteppe for den harde konkurransen, men også teste den fysiske og mentale dyktigheten til de resterende fire familiene som kjemper om en ettertraktet plass i semifinalen.

Fra Tipperary har vi familien Byrnes, kjent for sine imponerende atletiske evner i maratonløp og Ironman-konkurranser. Bonnar-familien fra Waterford, med forrige sesongs nære nederlag som tynger deres sinn, er fast bestemt på å bevise seg selv og vise sitt sanne potensial. Sammen med dem er Peters-familien, også fra Waterford, ivrige etter å komme tilbake fra sin underveldende opptreden i sesong 10. Og sist, men ikke minst, Murphy-familien fra Carlow, som ikke lar stenen stå uforandret i sin søken etter seier, og til og med går til omfanget av å ofre sine elskede kjeks.

Med en all-Ireland-vinnende hurler som en del av sin lineup, er Bonnars klar til å møte enhver utfordring på strak arm og demonstrere sine eksepsjonelle ferdigheter. Hver familie er forberedt på å presse sine grenser, og vise frem sine individuelle styrker i aktiviteter som spenner fra kajakkpadling til ultimate frisbee. Denne sesongen lover å være full av spenning og adrenalin, ettersom disse bemerkelsesverdige familiene går mot hverandre i ekstraordinære fysiske utfordringer.

Følg med på RTÉ One og RTÉ Player søndag 26. november kl. 6:30 for å være vitne til den hjertestoppende handlingen og bli en del av den uforglemmelige reisen mot å kåre Irlands sprekeste familie. Ikke gå glipp av et eneste øyeblikk av denne spennende sesongen, hvor besluttsomhet, lidenskap og urokkelig engasjement samles for å skape en uforglemmelig opplevelse for både deltakere og seere.

