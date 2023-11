Hva kom først Sams eller Walmart?

I detaljhandelsgigantenes verden skiller to navn seg ut: Sam's Club og Walmart. Begge disse selskapene har blitt kjente navn, og tilbyr et bredt spekter av produkter til rimelige priser. Men hvem kom først? La oss dykke ned i historien til disse detaljhandelsgigantene for å finne ut av det.

Fødselen til Sam's Club

Sam's Club, en detaljhandelslagerklubb som kun er medlem for medlemskap, ble faktisk født før Walmart. Det ble grunnlagt av Sam Walton i 1983, med den første butikkåpningen i Midwest City, Oklahoma. Sam's Club hadde som mål å gi små bedrifter og enkeltpersoner muligheten til å kjøpe produkter i bulk til rabatterte priser. Konseptet ble raskt populært, og Sam's Club ekspanderte raskt over hele USA.

The Rise of Walmart

Walmart, derimot, ble grunnlagt av Sam Walton i 1962. Den første Walmart-butikken åpnet dørene i Rogers, Arkansas. Opprinnelig var Walmart en lavprisbutikk som tilbød et bredt utvalg av produkter til lave priser. Over tid vokste Walmart til detaljhandelsgiganten vi kjenner i dag, med tusenvis av butikker over hele verden.

Forbindelsen mellom Sam's Club og Walmart

Mens Sam's Club og Walmart er separate enheter, er de begge en del av det større Walmart Inc.-selskapet. Sam's Club opererer som et datterselskap av Walmart, og henvender seg til et spesifikt markedssegment med sin medlemsbaserte lagermodell. Denne forbindelsen lar begge selskaper utnytte ressursene sine og gi kundene et mangfoldig utvalg av produkter og tjenester.

FAQ

Spørsmål: Kan hvem som helst handle på Sam's Club?

A: Nei, Sam's Club er en klubb som kun er medlem. Medlemskap er imidlertid åpent for både privatpersoner og bedrifter.

Spørsmål: Er Sam's Club og Walmart det samme selskapet?

A: Mens de begge er en del av Walmart Inc., er Sam's Club og Walmart separate detaljhandelsenheter med hver sin distinkte virksomhet.

Spørsmål: Kan jeg bruke Walmart-medlemskapet mitt på Sam's Club?

A: Nei, Walmart og Sam's Club har separate medlemsprogrammer. Et Walmart-medlemskap gir ikke tilgang til Sam's Club og omvendt.

Som konklusjon kom Sam's Club før Walmart, med etableringen i 1983. Begge selskapene har imidlertid vokst under paraplyen til Walmart Inc., og tilbyr kundene et bredt spekter av produkter og tjenester. Enten du leter etter massekjøp eller dagligdagse nødvendigheter, har både Sam's Club og Walmart blitt destinasjoner for millioner av kunder over hele verden.