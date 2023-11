By

Hvor bor Walmart-arvingene?

I riket til verdens rikeste individer har Walmart-arvingene utvilsomt en fremtredende posisjon. Som etterkommere av Walmarts grunnlegger, Sam Walton, har de arvet en enorm formue og har blitt kjente navn i seg selv. Men hvor egentlig kaller disse milliardærarvingene hjem?

Walmart-arvingene, som består av Walton-familien, er spredt over forskjellige steder i USA. Familiens primære bolig er i Bentonville, Arkansas, hvor Walmarts hovedkvarter ligger. Denne lille byen i det nordvestlige hjørnet av staten fungerer som episenteret for familiens forretningsimperium. Bentonville er også hjemmet til Crystal Bridges Museum of American Art, grunnlagt av Alice Walton, en av Walmart-arvingene.

Walmart-arvingene er imidlertid ikke bare begrenset til Arkansas. De har også etablert boliger i andre deler av landet. For eksempel har Alice Walton en ranch i Millsap, Texas, mens broren hennes, Jim Walton, er bosatt i Bentonville og også eier en ranch i Mineral Wells, Texas. I mellomtiden bor Rob Walton, den eldste sønnen til Sam Walton, i Paradise Valley, Arizona.

FAQ:

Spørsmål: Hvem er Walmart-arvingene?

A: Walmart-arvingene er etterkommere av Sam Walton, grunnleggeren av Walmart. De inkluderer blant andre Alice Walton, Jim Walton og Rob Walton.

Spørsmål: Hvor er Walmart-familiens primære bolig?

A: Walmart-familiens primære bolig er i Bentonville, Arkansas, hvor Walmarts hovedkvarter ligger.

Spørsmål: Hvor ellers bor Walmart-arvingene?

A: Walmart-arvingene har boliger på forskjellige steder. Alice Walton har en ranch i Millsap, Texas, Jim Walton eier en ranch i Mineral Wells, Texas, og Rob Walton bor i Paradise Valley, Arizona.

Spørsmål: Hva er Bentonville kjent for?

A: Bentonville er kjent for å være hovedkvarteret til Walmart og er også hjemmet til Crystal Bridges Museum of American Art, grunnlagt av Alice Walton.

Som konklusjon, mens Walmart-arvingene hovedsakelig er bosatt i Bentonville, Arkansas, har de også hjem i andre deler av USA. Deres rikdom og innflytelse strekker seg langt utover deres primære bolig, ettersom de fortsetter å forme detaljhandelen og gi betydelige bidrag til samfunnene de kaller hjem.