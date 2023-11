Hvor bor eierne av Walmart?

I riket av detaljhandelsgiganter står Walmart høyt som et av de mest gjenkjennelige og innflytelsesrike selskapene i verden. Med sitt store nettverk av butikker og varierte utvalg av produkter, har Walmart blitt et kjent navn for millioner av shoppere. Men har du noen gang lurt på hvor eierne av dette detaljhandelimperiet bor? La oss fordype oss i Walmart-eiernes verden og finne ut hvor de kaller hjemmet.

Walton-familien, etterkommere av Walmarts grunnlegger Sam Walton, er de primære eierne av selskapet. Fra 2021 eier familien til sammen rundt 50% av Walmarts aksjer, noe som gjør dem til en av de rikeste familiene i verden. Mens familiemedlemmene er spredt over forskjellige steder, bor de fleste av dem i USA.

Hvor bor Walton-familiemedlemmene?

Walton-familien har en sterk tilstedeværelse i delstaten Arkansas, hvor Walmarts hovedkvarter ligger. Bentonville, en liten by nordvest i Arkansas, er hjemmet til Walmart Home Office og fungerer som det sentrale knutepunktet for selskapets virksomhet. Mange av Walton-familiemedlemmene har valgt å bo i dette området, og opprettholder nære bånd til selskapets røtter.

I tillegg til Arkansas har noen medlemmer av Walton-familien valgt å bo i andre deler av USA. For eksempel er Alice Walton, datteren til Walmarts grunnlegger, bosatt i Texas og er kjent for sin omfattende kunstsamling vist på Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville.

Hva er nettoverdien til Walton-familien?

Fra og med 2021 er nettoverdien til Walton-familien estimert til å være rundt 250 milliarder dollar, ifølge Forbes. Denne svimlende rikdommen kommer først og fremst fra deres eierandel i Walmart. Familiens formue har tillatt dem å leve et liv i luksus og innflytelse, med ulike filantropiske bestrebelser og investeringer i ulike bransjer.

Som konklusjon, mens Walton-familiemedlemmene er spredt over forskjellige steder, er deres bånd til Walmart og dens opprinnelse i Arkansas fortsatt sterke. Bentonville fungerer som et samlingspunkt for familien, med mange av dem bosatt i området. Som eiere av Walmart strekker deres innflytelse seg langt utover hjemmene deres, og former detaljhandelslandskapet på global skala.

Definisjoner:

– Detaljhandelsgiganter: Store selskaper som dominerer detaljhandelen.

– Walmart: Et multinasjonalt detaljhandelsselskap som driver en kjede av hypermarkeder, lavprisvarehus og dagligvarebutikker.

– Etterkommere: Personer som er direkte relatert til en bestemt stamfar.

– Filantropiske bestrebelser: Aktiviteter eller prosjekter utført for å fremme andres velferd, vanligvis gjennom veldedige donasjoner eller handlinger.