The Untold Story of America's First Women Astronauts: Breaking Barriers and Reaching New Heights

I «The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts» utforsker Loren Grush reisen til seks ekstraordinære kvinner som knuste glasstaket i den mannsdominerte verden av romutforskning. Grush utfordrer den rådende fortellingen om hvit mannsdominans i romkappløpet og fremhever de betydelige bidragene til disse kvinnene, som var en del av NASAs første klasse som inkluderte kvinner.

Grush fokuserer på livene til Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon og Shannon Lucid. Disse kvinnene ble med i NASAs astronautkorps i 1978 og var fast bestemt på å nå høyder som tidligere var forbudt for dem.

"The Six" gir et innblikk i deres motivasjoner og nøling, og gir innsikt i øyeblikkene da hver kvinne innså at hun kunne søke om å bli astronaut. Grush beskriver utvelgelsesprosessen deres som et betydelig skritt mot mangfold, selv om klassen fortsatt hovedsakelig var sammensatt av hvite menn.

Boken konfronterer også utfordringene disse kvinnene møtte, inkludert sexistisk medieoppmerksomhet, sjåvinistiske spekulasjoner om romantikk og sex i verdensrommet, og kampen for å balansere privatliv og yrkesliv. Grush gir eksempler på deres motstandskraft og besluttsomhet i møte med motgang, for eksempel Rides kamp for å beskytte hennes privatliv og mentale helse midt i medias gransking.

"The Six" fremhever også de avgjørende rollene spilt av forkjempere for mangfold i og utenfor NASA. Ruth Bates Harris, en NASA-ansatt, kritiserte frimodig byrået for dets mangel på mangfold. Mercury 13, en gruppe kvinner som gjennomgikk strenge tester på begynnelsen av 1960-tallet for å bevise at de var i stand til å være astronauter, får også anerkjennelse.

Grush inkorporerer astronautenes daglige opplevelser, og avslører de overraskende verdslige aspektene ved arbeidet deres. De testet romdrakter, manøvrerte robotarmer og navigerte kompleksiteten ved å jobbe med mannlige kolleger som viste pinup-kalendere på kontordørene sine.

Selv om boken ikke er blottet for fare og tragedie, understreker Grush motet og utholdenheten som overskrider kjønn og rase. Challenger-katastrofen fungerer som en nøktern påminnelse om risikoen som ligger i romutforskning, og det ultimate offeret som er gjort av Resnik.

Med grundig forskning og fengslende historiefortelling utvider «The Six» vår forståelse av romkappløpet og utfordrer tradisjonelle forestillinger om hvem som kan tilhøre «hele menneskehetens familie».

Kilde: The New York Times