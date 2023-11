Hvilken vaksine stoppet på 70-tallet?

På 1970-tallet spilte en banebrytende vaksine kjent som koppevaksinen en sentral rolle i å utrydde en av de dødeligste sykdommene i menneskets historie. Kopper, forårsaket av variola-viruset, hadde plaget menneskeheten i århundrer, og forårsaket utbredt sykdom, vansiring og død. Imidlertid, takket være den utrettelige innsatsen til forskere og helsepersonell, ble kopper offisielt erklært utryddet i 1980 av Verdens helseorganisasjon (WHO). La oss fordype oss i detaljene i denne bemerkelsesverdige vaksinen og dens virkning.

Koppevaksinen, også kjent som vaccinia-vaksinen, ble utviklet på slutten av 18-tallet av Edward Jenner, en engelsk lege. Vaksinen brukte et relatert virus kalt vaccinia, som ga immunitet mot kopper. Ved å introdusere en svekket form av vacciniaviruset i kroppen, ville immunsystemet gjenkjenne og ødelegge det, samtidig som det utviklet et forsvar mot variolaviruset.

Vaksinens suksess var tydelig på 1970-tallet da WHO lanserte en intensivert global utryddelseskampanje for kopper. Massevaksinasjonsarbeid ble utført i land der kopper fortsatt var utbredt, noe som førte til en betydelig nedgang i tilfeller. Det siste kjente naturlige tilfellet av kopper skjedde i Somalia i 1977, og uten at noen nye tilfeller ble rapportert etterpå, ble sykdommen erklært utryddet bare tre år senere.

FAQ:

Spørsmål: Brukes koppevaksinen fortsatt i dag?

A: Etter utryddelse av kopper, ble rutinevaksinasjon mot sykdommen avviklet over hele verden. Imidlertid lagres fortsatt små mengder av viruset i laboratorier for forskningsformål og som et sikkerhetstiltak.

Spørsmål: Er det noen bivirkninger av koppevaksinen?

A: Som enhver vaksine kan koppevaksinen ha bivirkninger. Vanlige reaksjoner inkluderer ømhet på injeksjonsstedet, feber og kroppssmerter. I sjeldne tilfeller kan mer alvorlige komplikasjoner oppstå, for eksempel alvorlige allergiske reaksjoner eller infeksjoner.

Spørsmål: Hvorfor ble kopper valgt for utryddelse?

A: Kopper ble valgt for utryddelse på grunn av flere faktorer, inkludert tilgjengeligheten av en effektiv vaksine, fraværet av dyrereservoarer og de synlige symptomene på sykdommen, noe som gjorde det lettere å identifisere og begrense utbrudd.

Koppevaksinen står som et vitnesbyrd om vaksinasjonens kraft for å bekjempe dødelige sykdommer. Suksessen med å utrydde kopper tjener som en påminnelse om viktigheten av pågående vaksinasjonsarbeid for å forhindre gjenoppblomstring av andre smittsomme sykdommer. Selv om kopper kan være en sykdom fra fortiden, fortsetter lærdommen fra utryddelsen av den å forme folkehelsestrategier over hele verden.