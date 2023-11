Hvilke stammer av influensa er i 2023-vaksinen?

Når influensasesongen nærmer seg, lurer mange på hvilke influensastammer som vil dekkes av influensavaksinen fra 2023. Influensaviruset er beryktet for sin evne til å mutere og endre seg, noe som gjør det nødvendig for forskere å oppdatere vaksinen hvert år for å sikre dens effektivitet. Denne artikkelen tar sikte på å gi deg den nyeste informasjonen om stammene som er inkludert i 2023-influensavaksinen.

Hva er en influensastamme?

En influensastamme refererer til en spesifikk undertype eller variant av influensaviruset. Det er fire hovedtyper av influensavirus: A, B, C og D. Influensa A- og B-virus er de vanligste og er ansvarlige for sesongmessige influensautbrudd hos mennesker.

Hvordan velges stammene for vaksinen?

Hvert år overvåker eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre helseorganisasjoner den globale spredningen av influensavirus nøye. De samler inn data om de mest utbredte stammene og gir spådommer om hvilke som sannsynligvis vil sirkulere i løpet av den kommende influensasesongen. Basert på denne informasjonen anbefaler de at stammene inkluderes i den årlige influensavaksinen.

Hvilke stammer er det i 2023-influensavaksinen?

De spesifikke stammene som er inkludert i 2023-influensavaksinen kan variere avhengig av regionen og produsenten. Imidlertid har WHO anbefalt at 2023-vaksinen bør inneholde følgende stammer:

1. Influensa A (H1N1)-stamme: Denne stammen er kjent som "svineinfluensa" og har sirkulert siden 2009-pandemien. Det fortsetter å være en betydelig årsak til sesonginfluensa.

2. Influensa A (H3N2) stamme: Denne stammen har vært en dominerende årsak til influensautbrudd de siste årene og er assosiert med mer alvorlig sykdom, spesielt blant eldre voksne.

3. Influensa B (Victoria avstamning) stamme: Denne stammen tilhører B/Victoria avstamningen og har sirkulert globalt. Det er ansvarlig for en betydelig andel av influensatilfellene, spesielt hos barn.

4. Influensa B-stamme (Yamagata-avstamning): Denne stammen tilhører B/Yamagata-avstamningen og har også sirkulert mye. Det er en annen årsak til sesonginfluensa, som først og fremst rammer eldre barn og unge voksne.

Det er viktig å merke seg at stammene som er inkludert i vaksinen kan variere avhengig av formuleringen som brukes av ulike produsenter. Derfor er det alltid lurt å rådføre seg med helsepersonell eller henvise til offisielle retningslinjer for den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen.

Konklusjonen er at influensavaksinen i 2023 forventes å dekke de utbredte stammene av influensa A (H1N1 og H3N2) og influensa B (Victoria- og Yamagata-avstamninger). Å bli vaksinert mot disse stammene kan redusere risikoen for influensarelaterte komplikasjoner betydelig og beskytte både enkeltpersoner og lokalsamfunn mot sesonginfluensa. Husk å rådføre deg med helsepersonell for personlig råd og hold deg informert om de siste anbefalingene for influensavaksine.