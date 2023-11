By

Hva er Walmarts 10-fots regel?

Walmart, det multinasjonale detaljhandelsselskapet, er kjent for sin forpliktelse til å yte utmerket kundeservice. Et av nøkkelprinsippene som Walmart-ansatte er opplært til å følge er "10-fots regelen." Denne regelen oppfordrer ansatte til å anerkjenne og hjelpe kunder som kommer innen 10 fot fra dem. Men hva innebærer egentlig denne regelen, og hvorfor er den så viktig for Walmart?

10-fotsregelen er et enkelt konsept som krever at Walmart-ansatte tar øyekontakt, hilser og tilbyr assistanse til enhver kunde som kommer innen 10 fot fra dem. Denne regelen gjelder for alle ansatte, uavhengig av stilling i selskapet. Enten du er kasserer, lagerfører eller leder, forventes du å engasjere deg med kunder og gi dem en positiv handleopplevelse.

Ved å implementere 10-fots-regelen har Walmart som mål å skape et innbydende og hjelpsomt miljø for kundene sine. Det sikrer at kundene føler seg verdsatt og ivaretatt, noe som kan påvirke deres generelle tilfredshet med butikken betydelig. Denne regelen hjelper også Walmart med å skille seg fra sine konkurrenter ved å understreke viktigheten av personlig kundeservice.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan gagner 10-fotsregelen kundene?

A: 10-fots-regelen sikrer at kunder får umiddelbar oppmerksomhet og hjelp fra Walmart-ansatte, noe som forbedrer handleopplevelsen og får dem til å føle seg verdsatt.

Spørsmål: Er 10-fotsregelen obligatorisk for alle Walmart-ansatte?

A: Ja, 10-fots-regelen er en grunnleggende del av Walmarts kundeserviceopplæring, og alle ansatte forventes å følge den.

Spørsmål: Gjelder 10-fotsregelen for netthandel?

A: 10-fotsregelen fokuserer først og fremst på interaksjoner i butikken. Walmart legger imidlertid også vekt på å gi utmerket kundeservice i sin online shoppingopplevelse.

Spørsmål: Hvordan trener Walmart sine ansatte på 10-fotsregelen?

A: Walmart inkorporerer 10-fots-regelen i sine ansattes opplæringsprogrammer, som inkluderer rollespillscenarier og kundeserviceverksteder.

Som konklusjon er Walmarts 10-fots regel et kundeserviceprinsipp som krever at ansatte anerkjenner og hjelper kunder som kommer innen 10 fot fra dem. Ved å implementere denne regelen har Walmart som mål å skape en positiv og personlig handleopplevelse for kundene sine. Med sin forpliktelse til eksepsjonell kundeservice, fortsetter Walmart å prioritere kundenes tilfredshet.