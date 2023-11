By

Hva er 10-fots regelen på Walmart?

Walmart, verdens største forhandler, har lenge vært kjent for sin kundesentrerte tilnærming. En av nøkkelstrategiene som brukes av selskapet for å forbedre kundeopplevelsen, er implementeringen av "10-fots regelen." Denne regelen, som har blitt synonymt med Walmarts forpliktelse til eksepsjonell service, krever at ansatte anerkjenner og bistår enhver kunde innen 10 fot fra dem.

10-fotsregelen er et enkelt, men kraftig konsept som tar sikte på å sikre at ingen kunder går ubemerket hen eller føler seg ignorert mens de handler på Walmart. Det oppmuntrer ansatte til å være proaktive i å engasjere seg med kunder, tilby assistanse og møte deres behov. Ved å følge denne regelen har Walmart som mål å skape et innbydende og hjelpsomt miljø for shoppere, og fremme en positiv handleopplevelse.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan fungerer 10-fotsregelen?

A: 10-fots-regelen krever at Walmart-ansatte tar øyekontakt, hilser og tilbyr assistanse til enhver kunde innen 10 fot fra dem. Dette kan inkludere å svare på spørsmål, gi veibeskrivelse eller hjelpe med produktanbefalinger.

Spørsmål: Hvorfor har Walmart 10-fotsregelen?

A: Walmart mener at eksepsjonell kundeservice er avgjørende for å bygge kundelojalitet og -tilfredshet. 10-fots regelen sikrer at hver kunde føler seg verdsatt og får den hjelpen de trenger, noe som forbedrer deres generelle handleopplevelse.

Spørsmål: Gjelder 10-fotsregelen for alle Walmart-ansatte?

A: Ja, 10-fotsregelen gjelder for alle ansatte, uavhengig av stilling eller avdeling i butikken. Fra kasserere til lagerførere, alle ansatte forventes å følge denne regelen og prioritere kundeengasjement.

Spørsmål: Hvordan gagner 10-fotsregelen kundene?

A: 10-fots regelen sikrer at kundene får umiddelbar oppmerksomhet og assistanse når det er nødvendig. Det eliminerer frustrasjonen ved å søke etter hjelp eller føle seg ignorert, noe som gjør handleopplevelsen mer praktisk og hyggelig.

Spørsmål: Er 10-fotsregelen unik for Walmart?

A: Mens andre forhandlere kan ha lignende retningslinjer for kundeservice, har 10-fots regelen blitt synonymt med Walmarts forpliktelse til eksepsjonell service. Det har vært en hjørnestein i selskapets kundesentrerte tilnærming i mange år.

Avslutningsvis er 10-fotsregelen hos Walmart en kundeservicestrategi som krever at ansatte anerkjenner og assisterer enhver kunde innen 10 fot fra dem. Ved å implementere denne regelen har Walmart som mål å skape et innbydende og hjelpsomt miljø, og sikre at hver kunde føler seg verdsatt og får den hjelpen de trenger.