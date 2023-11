By

Hva er større enn Walmart?

I detaljhandelens verden er det få navn som veier så mye som Walmart. Med sine store butikker, brede produktutvalg og globale tilstedeværelse har detaljhandelsgiganten blitt synonymt med størrelse og skala. Imidlertid er det noen få enheter som kan hevde å være enda større enn Walmart i visse aspekter. La oss utforske noen av disse større-enn-livet-enhetene og hvordan de kan sammenlignes med detaljhandelen.

Amazon: E-handelsgiganten

Når det kommer til netthandel, regjerer Amazon øverst. Grunnlagt av Jeff Bezos i 1994, har Amazon vokst eksponentielt til å bli verdens største online markedsplass. Med et stort utvalg av produkter, raske leveringsmuligheter og et stadig voksende utvalg av tjenester, har Amazon revolusjonert måten folk handler på. Markedsverdien, som måler den totale verdien av et selskaps utestående aksjer, overgår ofte Walmart, noe som gjør den til den største forhandleren i verden med denne beregningen.

Alibaba: Det kinesiske kraftsenteret for netthandel

Mens Amazon dominerer nettbutikken globalt, har Alibaba en lignende posisjon i Kina. Alibaba ble grunnlagt av Jack Ma i 1999, og har vokst til et konglomerat av e-handelsplattformer, nettskytjenester og digitale betalingssystemer. Med sine markedsplasser som Taobao og Tmall, har Alibaba blitt den beste plattformen for millioner av kinesiske forbrukere. Når det gjelder årlig brutto varevolum (GMV), som måler den totale verdien av varer som selges på en plattform, overgår Alibaba konsekvent Walmart.

FAQ:

Spørsmål: Hva er markedsverdi?

A: Markedsverdi, ofte referert til som markedsverdi, er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer. Den beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med totalt antall utestående aksjer. Markedsverdi brukes til å bestemme størrelsen og verdien av et selskap.

Spørsmål: Hva er brutto merchandise volum (GMV)?

Sv: Brutto varevolum er en beregning som brukes i e-handel for å måle den totale verdien av varer som selges på en plattform innenfor en bestemt tidsperiode. Det inkluderer verdien av alle solgte produkter, uavhengig av om plattformen selv tar eierskap til varene eller fungerer som en tilrettelegger mellom kjøpere og selgere.

Som konklusjon, mens Walmart fortsatt er en detaljhandelsgigant, er det enheter som overgår den på visse aspekter. Amazon dominerer nettbutikken globalt, mens Alibaba har en lignende posisjon i Kina. Disse selskapene har utnyttet teknologi og innovasjon for å nå enestående suksessnivåer, og viser detaljhandelens stadig utviklende natur.