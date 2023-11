Hvilke hurtigmatselskaper eies av Kina?

De siste årene har Kina gjort betydelige investeringer i ulike bransjer rundt om i verden, inkludert fastfood-sektoren. Flere kjente hurtigmatkjeder har blitt en del av kinesiskeide selskaper, noe som har ført til spørsmål om innflytelsen og virkningen av disse oppkjøpene. La oss se nærmere på noen av de store hurtigmatselskapene som nå eies av Kina.

McDonald's: En av de mest ikoniske hurtigmatkjedene globalt, McDonald's, har en betydelig tilstedeværelse i Kina. Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om McDonald's har et sterkt fotfeste på det kinesiske markedet, er det ikke eid av et kinesisk selskap. Flertallet av McDonald's-restaurantene i Kina drives av en strategisk partner, CITIC Limited, og CITIC Capital, et kinesisk statseid investeringsselskap.

Pizza Huts: Pizza Hut, en populær pizzakjede, eies heller ikke av et kinesisk selskap. Det er et datterselskap av Yum! Brands, et amerikansk hurtigmatselskap. Men nam! Brands har en sterk tilstedeværelse i Kina, med mange Pizza Hut-lokasjoner over hele landet.

KFC: KFC, et annet kjent merke under Yum! Brands, har en betydelig tilstedeværelse i Kina. Faktisk er Kina et av de største markedene for KFC globalt. Mens KFC ikke eies av et kinesisk selskap, Yum! Brands har etablert en egen enhet kalt Yum China Holdings for å administrere sin virksomhet i landet.

FAQ:

Spørsmål: Er det noen store hurtigmatkjeder som eies av kinesiske selskaper?

A: Selv om det ikke er noen store hurtigmatkjeder som eies helt av kinesiske selskaper, har noen kjeder en betydelig tilstedeværelse i Kina på grunn av partnerskap eller datterselskaper.

Spørsmål: Er McDonald's eid av Kina?

A: Nei, McDonald's eies ikke av et kinesisk selskap. Imidlertid har den et strategisk partnerskap med CITIC Limited og CITIC Capital for å drive restaurantene sine i Kina.

Spørsmål: Hvem eier Pizza Hut?

A: Pizza Hut er et datterselskap av Yum! Brands, et amerikansk hurtigmatselskap. Nam! Brands har en sterk tilstedeværelse i Kina, inkludert mange Pizza Hut-lokasjoner.

Spørsmål: Er KFC eid av Kina?

A: Nei, KFC eies ikke av et kinesisk selskap. Det er et merke under Yum! Brands, som har en egen enhet kalt Yum China Holdings for å administrere sin virksomhet i Kina.

Som konklusjon, mens Kina har gjort betydelige investeringer i ulike bransjer over hele verden, inkludert fastfood-sektoren, eies ikke store hurtigmatkjeder som McDonald's, Pizza Hut og KFC av kinesiske selskaper. Imidlertid har disse kjedene en sterk tilstedeværelse i Kina på grunn av partnerskap, datterselskaper eller separate enheter etablert for å administrere operasjoner i landet.