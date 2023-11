By

Hva ble Lowes kalt?

I en overraskende avsløring har det kommet frem at den populære boligforbedringsbutikken Lowes ikke alltid var kjent under sitt nåværende navn. Mange kunder kan være uvitende om selskapets tidligere identitet, noe som legger til et spennende lag til historien. Så, hva ble Lowes kalt? La oss dykke ned i fortiden og avdekke svaret.

Før det ble Lowes, var selskapet kjent som Lowe's North Wilkesboro Hardware. Det hele begynte i 1921 da Lucius Smith Lowe åpnet en liten jernvarebutikk i North Wilkesboro, North Carolina. Butikken fikk raskt et rykte for sin eksepsjonelle kundeservice og kvalitetsprodukter, noe som førte til utvidelse til nabobyer.

Etter hvert som virksomheten vokste, gjennomgikk den en rekke transformasjoner. I 1952 skiftet selskapet navn til Lowe's Building Supply for å gjenspeile fokuset på å levere byggematerialer. Det var imidlertid ikke før i 1984 at navnet offisielt ble forkortet til Lowes, og droppet apostrof og tok i bruk en mer moderne merkevarebygging.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor endret Lowes navn?

A: Beslutningen om å endre navnet fra Lowe's Building Supply til Lowes var en del av en rebranding-innsats for å modernisere selskapets image og gjøre det mer attraktivt for en bredere kundebase.

Spørsmål: Hva er betydningen av apostrof i det forrige navnet?

A: Apostrofen i Lowe's representerte eiendomsformen, noe som indikerer at butikken tilhørte Lowe-familien. I rebranding-prosessen ble imidlertid apostrof fjernet for å lage en enklere og mer strømlinjeformet logo.

Spørsmål: Er det noen andre bemerkelsesverdige endringer i Lowes historie?

A: Ja, i tillegg til navneendringen har Lowes gjennom årene gjennomgått ulike utvidelser og oppkjøp. Det har blitt en av de største boligforbedringsbutikkene i USA, med butikker over hele landet og en sterk tilstedeværelse på nett.

Avslutningsvis var Lowes, den anerkjente boligforbedringsbutikken, tidligere kjent som Lowe's North Wilkesboro Hardware og senere som Lowe's Building Supply. Selskapets beslutning om å endre navn til Lowes i 1984 markerte en betydelig milepæl i historien. Ettersom Lowes fortsetter å trives og betjene kunder, forblir de tidligere navnene et bevis på dens beskjedne begynnelse og bemerkelsesverdige vekst.