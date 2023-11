Hvilket selskap er større enn Amazon?

I e-handelens rike har Amazon lenge blitt hyllet som den ubestridte giganten. Med sitt store produktutvalg, globale rekkevidde og innovative tjenester har selskapet revolusjonert måten vi handler på nett. Imidlertid er det ett selskap som overgår til og med Amazon når det gjelder størrelse og inntekt: Walmart.

Walmart, det amerikanske multinasjonale detaljhandelsselskapet, har etablert seg som det største selskapet i verden målt i omsetning. Walmart ble grunnlagt i 1962 av Sam Walton, og har vokst eksponentielt gjennom årene, utvidet virksomheten til en rekke land og diversifisert produkttilbudet. Med sitt omfattende nettverk av fysiske butikker og en robust tilstedeværelse på nett, har Walmart klart å overgå Amazon når det gjelder samlede inntekter.

Mens Amazon dominerer e-handelsområdet, er Walmarts inntekter fortsatt betydelig høyere på grunn av sin bredere forretningsmodell. I tillegg til sin online markedsplass, driver Walmart over 11,000 XNUMX butikker over hele verden, og tilbyr et bredt spekter av produkter, inkludert dagligvarer, klær, elektronikk og husholdningsartikler. Denne enorme fysiske tilstedeværelsen gir Walmart et konkurransefortrinn i forhold til Amazon, spesielt i regioner der e-handelspenetrasjonen fortsatt er i utvikling.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan bestemmer inntektene størrelsen på et selskap?

A: Inntekt er en nøkkelberegning som brukes til å måle størrelsen på et selskap. Det representerer den totale mengden penger generert av et selskap gjennom dets forretningsaktiviteter, for eksempel salg av produkter eller tjenester. Høyere inntekter indikerer en større skala av operasjoner og markedstilstedeværelse.

Spørsmål: Har Walmart en større markedsverdi enn Amazon?

A: Nei, Amazon har for tiden tittelen for den største markedsverdien blant børsnoterte selskaper. Markedsverdi bestemmes ved å multiplisere et selskaps aksjekurs med antall utestående aksjer. Mens Walmarts inntekter overgår Amazons, er sistnevntes aksjekurs og markedsverdi høyere.

Spørsmål: Er Walmart utelukkende en frakoblet forhandler?

A: Nei, Walmart har også en sterk online tilstedeværelse. Selskapet har investert tungt i sin e-handelsvirksomhet, inkludert sin egen online markedsplass og leveringstjenester for dagligvarer. Walmarts nettsalg har opplevd betydelig vekst de siste årene, noe som gjør det mulig å konkurrere med Amazon i det digitale rommet.

Som konklusjon, mens Amazon utvilsomt er en dominerende kraft i e-handelsindustrien, overgår Walmart den når det gjelder total omsetning og størrelse. Med sitt omfattende fysiske butikknettverk og varierte produkttilbud, fortsetter Walmart å være det største selskapet i verden, og viser frem kraften i sin hybride forretningsmodell som kombinerer online og offline detaljhandel.