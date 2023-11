By

Hva er de alvorligste bivirkningene av covid-vaksiner?

Ettersom COVID-19-vaksinasjonskampanjene fortsetter å rulle ut over hele verden, har det dukket opp bekymringer om potensielle bivirkninger. Mens flertallet av vaksinemottakere kun opplever milde og forbigående reaksjoner, er det viktig å ta tak i de mer alvorlige bivirkningene som er rapportert. Her gir vi en oversikt over de viktigste uønskede hendelsene knyttet til covid-vaksiner.

1. Anafylaksi: Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon som kan oppstå i løpet av minutter eller timer etter at du har mottatt en vaksine. Selv om det er ekstremt sjeldent, kan det forårsake pustevansker, hevelse i ansikt og hals, rask hjerterytme og svimmelhet. Helsepersonell er godt forberedt på å håndtere anafylaktiske reaksjoner og har nødvendig utstyr og medisiner for å behandle dem.

2. Myokarditt og perikarditt: Tilfeller av myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) og perikarditt (betennelse i slimhinnen rundt hjertet) er rapportert, spesielt hos unge menn, etter mRNA COVID-vaksiner. Disse tilstandene er også sjeldne og går vanligvis over med medisinsk behandling. Fordelene med vaksinasjon oppveier fortsatt risikoen, spesielt med tanke på de potensielle komplikasjonene av COVID-19 i seg selv.

3. Blodpropp: I sjeldne tilfeller har noen covid-vaksiner blitt assosiert med blodproppforstyrrelser, slik som cerebral venøs sinus trombose (CVST) eller trombose med trombocytopenisyndrom (TTS). Disse tilstandene involverer dannelse av blodpropp i bestemte områder av kroppen og kan være alvorlige. Det er imidlertid viktig å merke seg at forekomsten av disse hendelsene er ekstremt sjeldne, og fordelene med vaksinasjon for å forhindre alvorlig COVID-19 oppveier risikoen.

FAQ:

Spørsmål: Er disse bivirkningene vanlige?

A: Nei, disse alvorlige bivirkningene er ekstremt sjeldne. De aller fleste vaksinemottakere opplever kun milde og forbigående reaksjoner, som ømhet på injeksjonsstedet, tretthet eller milde influensalignende symptomer.

Spørsmål: Kan noen oppleve disse bivirkningene?

A: Selv om alle potensielt kan oppleve disse bivirkningene, kan visse grupper, som unge menn for myokarditt og perikarditt, ha en litt høyere risiko. Imidlertid er den totale risikoen fortsatt svært lav.

Spørsmål: Hva bør jeg gjøre hvis jeg opplever noen av disse bivirkningene?

A: Hvis du opplever noen alvorlige eller bekymringsfulle symptomer etter å ha mottatt en covid-vaksine, søk øyeblikkelig legehjelp. Helsepersonell er utstyrt for å håndtere og behandle disse sjeldne bivirkningene.

Som konklusjon, mens alvorlige bivirkninger forbundet med covid-vaksiner eksisterer, er de ekstremt sjeldne. Fordelene med vaksinasjon for å forhindre alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død fra COVID-19 oppveier langt risikoen. Det er avgjørende å rådføre seg med helsepersonell og stole på nøyaktig informasjon når du tar beslutninger om vaksinasjon.