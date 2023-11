By

Hva er lange Covid-symptomer?

Long Covid, også kjent som postakutte følgetilstander av SARS-CoV-2-infeksjon (PASC), refererer til en tilstand der individer opplever vedvarende symptomer eller nye symptomer som utvikler seg etter å ha kommet seg etter den akutte fasen av Covid-19. Mens mange mennesker med Covid-19 blir friske i løpet av noen få uker, fortsetter et betydelig antall å oppleve en rekke symptomer som kan vare i flere måneder. Disse langvarige symptomene kan påvirke en persons livskvalitet og daglige funksjon betydelig.

Symptomer på lang Covid:

Symptomene på lang Covid kan variere mye fra person til person. Noen vanlige symptomer inkluderer ekstrem tretthet, kortpustethet, brystsmerter, ledd- og muskelsmerter, hjernetåke, konsentrasjonsvansker, depresjon, angst og søvnforstyrrelser. Andre rapporterte symptomer inkluderer hjertebank, svimmelhet, hodepine og gastrointestinale problemer. Det er viktig å merke seg at disse symptomene kan variere i intensitet og kan komme og gå over tid.

FAQ:

Spørsmål: Hvor lenge varer Covid-symptomene?

A: Varigheten av lange Covid-symptomer kan variere sterkt. Noen individer kan oppleve symptomer i noen uker, mens andre kan ha symptomer som vedvarer i flere måneder eller enda lenger.

Spørsmål: Hvem står i fare for å utvikle langvarig Covid?

A: Lang Covid kan påvirke alle som har hatt Covid-19, uavhengig av alvorlighetsgraden av den første infeksjonen. Studier har imidlertid vist at personer som hadde mer alvorlige akutte Covid-19-symptomer har større sannsynlighet for å utvikle langvarig Covid.

Spørsmål: Kan barn utvikle lang Covid?

A: Ja, barn kan også utvikle lang Covid. Mens barn generelt har mindre sannsynlighet for å oppleve alvorlige akutte Covid-19-symptomer, kan noen fortsatt oppleve langvarige symptomer.

Spørsmål: Finnes det en kur for langvarig Covid?

A: Foreløpig finnes det ingen spesifikk kur for langvarig Covid. Behandling fokuserer på å håndtere individuelle symptomer og forbedre det generelle velvære gjennom en tverrfaglig tilnærming, inkludert fysioterapi, kognitiv atferdsterapi og medisiner for å lindre spesifikke symptomer.

Avslutningsvis er lang Covid en tilstand der individer opplever vedvarende eller nye symptomer etter å ha blitt frisk etter akutt Covid-19. Symptomene kan variere mye og kan vare i uker, måneder eller lenger. Det er viktig for helsepersonell og forskere å fortsette å studere og forstå lenge Covid for å gi passende omsorg og støtte til de berørte.