Ny oppdagelse: Hints of Life on Exoplanet 120 Light-Years away

Forskere som bruker romteleskopet James Webb har oppdaget tilstedeværelsen av et molekyl kalt dimetylsulfid (DMS) i atmosfæren til en eksoplanet kjent som K2-18 b. Mens DMS primært produseres av planteplankton på jorden, antyder dets tilstedeværelse på denne fjerne planeten muligheten for liv. Teleskopet, operert av NASA og de europeiske og kanadiske romfartsorganisasjonene, observerte eksoplaneten i stjernebildet Løven, nesten ni ganger jordens masse. I tillegg til DMS fant studien også en overflod av karbonbærende molekyler som metan og karbondioksid.

Denne oppdagelsen støtter teorien om at K2-18 b er en Hycean-planet, en type eksoplanet som antas å ha en hydrogenrik atmosfære hengende over et hav. Astronom Nikku Madhusudhan fra University of Cambridge forklarer at DMS er unikt for jorden og har blitt spådd å være en god biosignatur for beboelige eksoplaneter.

Forskerne som er involvert i forskningen advarer imidlertid om at bevisene som støtter tilstedeværelsen av DMS på K2-18 b er foreløpige og krever ytterligere validering. Oppfølgingsobservasjoner med James Webb-romteleskopet vil bli utført for å bekrefte disse funnene.

Metoden som brukes av forskergruppen kalles transmisjonsspektroskopi. Denne teknikken innebærer å analysere lyset til en stjerne når den passerer gjennom atmosfæren til en eksoplanet. Ved å undersøke bølgelengdene til lys som absorberes av molekyler i atmosfæren, kan astronomer bestemme molekylsammensetningen til eksoplaneten.

Denne studien markerer første gang metan og hydrokarboner har blitt oppdaget i en eksoplanets atmosfære ved hjelp av transmisjonsspektroskopi. Fraværet av molekyler som ammoniakk og karbonmonoksid, kombinert med tilstedeværelsen av metan og karbondioksid, antyder muligheten for et hav under overflaten av K2-18b.

K2-18 b går i bane rundt en kjølig dvergstjerne i den beboelige sonen, der flytende vann potensielt kan eksistere på planetens overflate. Imidlertid er temperaturen på vannet og planetens beboelighet fortsatt ukjent. Flere observasjoner er nødvendig for å etablere forholdene som er nødvendige for liv på denne fjerne eksoplaneten.

Kilde: University of Cambridge, The Astrophysical Journal Letters