Warbits+: Åpne betaregistreringer nå live for mobil og PC

Risky Labs Warbits, en elsket versjon av det klassiske Advance Wars-spillet, gjennomgår en fullstendig ombygging for å inkludere moderne skjermstørrelser, spill på tvers av plattformer, støtte for å skape fellesskap og ulike forbedringer av livskvalitet. De åpne beta-registreringene for Warbits+ er nå tilgjengelig på både Steam og iOS, og vil forbli åpne til 20. september.

Warbits+ vil bli utgitt på PC neste måned, mens mobilversjonens utgivelsesdato ennå ikke er kunngjort. Spillere kan imidlertid liste over spillet på Steam og til og med laste ned demoen i mellomtiden. Den nye utgivelsen vil inneholde 6 kampanjeoppdrag, 4 trefningsoppdrag, 4 puslespilloppdrag, en kartredigerer og støtte for både lokal og online flerspiller.

Det originale Warbits-spillet fikk stor ros, som demonstrert av dets positive postmortem og dets anerkjennelse som Game of the Week ved utgivelsen. Den kommende Warbits+ åpne betaen er svært etterlengtet, med spillere som er ivrige etter å oppleve den forbedrede spillingen på Steam Deck og iPad.

Hvis du ikke har spilt de originale Warbits eller Advance Wars, kan det være verdt å sjekke anmeldelser for å få en ide om spillets vanedannende natur og strategiske spilling. For å holde deg oppdatert på de siste nyhetene og utviklingen angående Warbits+, besøk den offisielle nettsiden.

