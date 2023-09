Wahoo avduker ny Kickr Move Turbo Trainer og Kickr Bike Shift

By

Wahoo, det populære innendørssykkelteknologiske merket, har annonsert lanseringen av to nye produkter: Kickr Move turbo-trener og Kickr Bike Shift smartsykkel. Kickr Move er plassert på toppen av Wahoos Kickr smart turbo-trenerserie og har nye bevegelsesmuligheter som tar sikte på å gi en mer naturlig kjørefølelse og forbedre brukerkomforten, priset til $1,599.99 2 USD. På den annen side sitter Kickr Bike Shift under Kickr Bike V2,999.99 og forenkler litt funksjonalitet, priset til $XNUMX USD.

Kickr Move har en åtte-tommers "tyngdekraftsbane" som lar hovedturbotrenerens maskinvare gli frem og tilbake på en buet bane, og gir en liten mengde side-til-side-bevegelse. Dette lar sykkelen reise fritt under treningsøkter, reduserer tretthet og forbedrer den generelle effektiviteten. Skyveskinnen er låsbar for enkel transport og sykkelmontering. For å pare Kickr Move med en Kickr Climb, kreves det en ekstra maskinvareadapter, men den kan kjøpes separat.

Når det gjelder spesifikasjoner, tilbyr Kickr Move Bluetooth, ANT+ og WiFi-tilkobling, samt strømnøyaktighet til innenfor 1 %. Den kan håndtere en maksimal motstand på 2,200 watt og har et simulert gradientområde på -10 % til 20 %. Den inkluderer også funksjoner som ERG Easy Ramp og Race Mode for forbedrede treningsopplevelser. Kickr Move kommer med en 11-trinns SunRace 11-28T-kassett, som fortsatt er det foretrukne alternativet blant Wahoo-brukere.

Når det gjelder Kickr Bike Shift, er det et rimeligere smart sykkelalternativ med stålramme og veier 40 kg. Den tilbyr 2200 watt motstand, WiFi-tilkobling og strømmålingsnøyaktighet innenfor 1 %. I motsetning til Kickr Bike V2, har ikke Kickr Bike Shift en vippefunksjon eller motordrevet treghet. Den beholder imidlertid fempunktsjusteringssystemet, app-basert oppsett og konfigurerbare skiftere og knapper.

Både Kickr Move og Kickr Bike Shift er tilgjengelig for kjøp umiddelbart. Kickr Move er priset til $1,599.99 USD, mens Kickr Bike Shift koster $2,999.99 USD og vil begynne å sendes i slutten av september.

