Winter Storm Blanks North Carolina Mountains i snø

Sammendrag:

Når en vinterstorm feier gjennom den vestlige regionen av North Carolina, forventes fjellene å få en betydelig mengde snøfall midt på dagen onsdag. National Weather Service har utstedt en vinterværsrådgivning for områder over 3,500 fot og for hele Avery County. Deler av store veier i fjellet, inkludert Blue Ridge Parkway, er allerede stengt på grunn av snøfallet. De høyeste toppene i Smokies kan potensielt se over seks tommer snø, ledsaget av sterke vindkast opp til 45 mph. Skisteder i området forbereder seg til sesongen, med alle unntatt to av North Carolinas fjell som allerede er åpne for ski. Vinterstormen forventes å bringe mellom tre og fire tommer snø til områder med høyder rundt 3,500 fot. Reisende anbefales å utvise forsiktighet og forvente glatte veiforhold som kan påvirke morgenpendlingen.

Vinterstormen rammer North Carolina-fjellene

En vinterstorm har senket seg over fjellene i det vestlige Nord-Carolina, og forvandlet landskapet til et vinterlandskap. National Weather Service har utstedt en vinterværsrådgivning for regionen, da snødekker områder over 3,500 fot og Avery County. Beboere og besøkende i fjellet kan forvente reisevansker og farlige forhold på grunn av snøoppsamlingen.

Deler av Blue Ridge Parkway er allerede stengt, og flere stenginger er ventet ettersom snøstormen fortsetter. Andre store veier, som US 441/Newfound Gap Road og NC Highway 128, har også blitt stengt på grunn av snø og is. Disse stengningene er på plass for å sikre bilistenes sikkerhet og forhindre ulykker forårsaket av glatte veiforhold.

Skiindustrien i regionen drar nytte av vinterstormen, med alle unntatt to av North Carolinas fjell åpne for ski. Skianlegg er begeistret over å ha gunstige forhold og ønsker besøkende velkommen til å nyte de snødekte bakkene. Reisende bør imidlertid utvise forsiktighet når de kjører opp til feriestedene, siden isete og snødekte veier kan gjøre reisen utfordrende.

Prognose og sikkerhetstiltak

Varselet spår at de høyeste toppene i Smoky Mountains kan se over seks tommer snø, ledsaget av vindkast på opptil 45 mph. Områder med høyder rundt 3,500 fot forventes å motta mellom tre og fire tommer snø. Snøfallet ventes å fortsette til sent på morgenen eller tidlig ettermiddag onsdag, og gradvis avta.

Reisende anbefales å være forberedt på snødekte veier og begrenset sikt. Veiforholdene forventes å være glatte, noe som kan påvirke morgenpendlingen. Det er viktig å utvise forsiktighet mens du kjører, holde trygg avstand til andre kjøretøy og gi ekstra tid til å reise.

Vinterstormen bringer både skjønnhet og utfordringer til fjellene i North Carolina. Både beboere og besøkende anbefales å holde seg oppdatert på de siste værforholdene og veistenginger for å sikre deres sikkerhet mens de nyter vinterlandskapet.