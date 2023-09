Google står for rettssak for påstander om misbruk av monopolmakt

Den amerikanske regjeringen tar Google for retten, og anklager teknologigiganten for å misbruke sin monopolmakt i søkemotorindustrien. Rettssaken, som markerer regjeringens første store monopolsak på flere tiår og den første i det moderne internetts tidsalder, begynner tirsdag i Washington, DC

Kjernen i justisdepartementets sak er påstanden om at Google orkestrerte sine forretningsforbindelser for å sikre at det er den første søkemotoren brukerne ser når de får tilgang til telefonene eller nettleserne sine. Regjeringen hevder at Googles mål var å eliminere konkurranse og opprettholde sin dominans.

Tidligere justisminister William Barr beskrev søksmålet som et angrep på Googles grep over internett, som påvirker millioner av forbrukere, annonsører, små bedrifter og gründere. Etter år med forberedelser, inkludert produksjon av millioner av sider med dokumenter og deponeringer fra over 150 personer, skal saken endelig for rettssak.

Resultatet av denne landemerkeprøven vil ha betydelige implikasjoner for teknologiindustrien og internett som helhet. Det utfordrer teknologiselskapenes makt til å kontrollere produktene folk bruker daglig. Hvis det lykkes, kan det potensielt endre måten teknologigiganter opererer på og ha en direkte innvirkning på hvordan internett fungerer.

Google, som for tiden har rundt 90 % av det amerikanske søkemotormarkedet og verdsatt til 1.7 billioner dollar, hevder at søkeproduktet er overlegent konkurrentene. Selskapet opplyser at brukere velger å bruke Google på grunn av preferanser, da det er enkelt å bytte til en alternativ søkemotor i moderne tid.

Denne saken minner om antitrustsaken mot Microsoft i 1998, som resulterte i en seier for justisdepartementet. Likhetene mellom de to sakene og deres potensielle utfall har ført til at mange ser på Microsoft-saken som en blåkopi for å ta fatt på dagens teknologigiganter.

Regjeringens sak mot Google fokuserer på selskapets eksklusive avtaler med telefonprodusenter som Apple og Samsung, samt nettlesere som Mozilla. Disse avtalene sikrer at Google er standard søkemotor på de fleste enheter, og angivelig kveler konkurransen og begrenser tilstedeværelsen av mindre rivaler.

I de kommende ukene vil rettssaken utspille seg, og dommen vil forme fremtiden til teknologibransjen. Uavhengig av utfallet, betyr denne høyprofilerte saken et sentralt øyeblikk for å ta opp kraftdynamikken i teknologisektoren.

Kilde: N/A