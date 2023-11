Forstå betydningen av psykisk helsestøtte på universiteter

Tragedien rammet University of New Hampshire-samfunnet da de sørget over tapet av en student som døde av selvmord søndag. Studenten, en junior ved Peter T. Paul College of Business and Economics, ble beskrevet av skolens tjenestemenn som en lojal og godhjertet venn som hadde en positiv innvirkning på UNH-samfunnet. Campussamfunnet er spesielt berørt når studentene forbereder seg på å reise til høsttakkefesten denne uken.

I kjølvannet av denne ødeleggende hendelsen, understreket UNH-president James W. Dean Jr. viktigheten av å støtte studenter som kanskje sørger. Han oppfordret fakultetet til å være klar over sorgen mange studenter kan oppleve og tilby fleksibilitet når det gjelder faglig ansvar. Universitetet er i kontakt med studentens familie og vil gi informasjon om minnestunder etter hvert.

Sjef Rene Kelley i Durham-politiet bekreftet dødsfallet som et selvmord og forsikret at det ikke er mistanke om at det ikke er noe forulemping. Etterforskningen pågår.

I erkjennelse av behovet for støtte og rådgivning i tider som disse, er universitetets psykologiske og rådgivende tjenester og Employee Assistance Program tilgjengelig for studenter, fakultetet og ansatte. Det er avgjørende for enkeltpersoner å nå ut og søke hjelp hvis de føler tristhet eller sorg.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hvordan kan studenter kontakte UNH Psychological and Counseling Services?

A: Studenter kan kontakte psykolog- og rådgivningstjenesten på (603) 862-2090 for støtte.

Spørsmål: Hvordan kan ansatte og fakulteter få tilgang til Employee Assistance Program ved UNH?

A: Employee Assistance Program kan nås direkte på (800) 424-1749.

Spørsmål: Er det nasjonale krisetelefoner tilgjengelig for umiddelbar støtte?

A: Ja, Hotline for National Alliance on Mental Illness (NAMI) kan kontaktes på 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline på 800-273-TALK (8255), og National Crisis Line på 1- 833-710-6477. Disse kriselinjene gir umiddelbar støtte og veiledning til de som trenger det.