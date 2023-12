Total War Warhammer 3 DLC møter tilbakeslag, kreativ forsamling tar ansvar

Etter utgivelsen av den nylige Total War Warhammer 3 DLC, Shadow of Change, har Creative Assembly mottatt kritikk fra strategispillfans angående den høye prisen og innholdet til DLC. Som svar erkjenner studioet sine feil og tar ansvar for problemene som tas opp. Creative Assembly har beklaget til fansen og lovet å gjøre det godt igjen.

I en uttalelse uttrykker Roger Collum, visepresidenten for Creative Assembly, studioets beklagelse: «Det har vært noen vanskelige måneder, og vi erkjenner at vi har gjort feil når det kommer til forholdet vårt til dere alle. Det har vært en konstant samtale internt om hvordan vi kan komme tilbake til solid grunn. Det som er klart er at det ikke vil være lett og at det vil ta tid og krefter.»

Collum forklarer videre at Shadows of Change "ikke klarte å oppfylle forventningene til hva en DLC skulle være." Som et resultat har studioet planlagt en større oppdatering for DLC i februar 2024, som vil være tilgjengelig for alle Total War Warhammer 3-spillere gratis. Men på grunn av behovet for å ta tak i tidligere feil, har utgivelsen av Thrones of Decay DLC blitt forsinket til april 2024. Creative Assembly ønsker å sikre at den kommende DLCen oppfyller fansens forventninger og gir innholdet de fortjener.

I tillegg til DLC-bekymringene, vil Total War Pharaoh-spillere motta en delvis refusjon, ettersom visse versjoner av spillet har blitt fjernet fra salg på Steam. Prisen på spillet er også redusert til $39.99 / £29.99, og spillere som kjøpte spillet til forrige pris vil bli refundert tilsvarende. Videre er deluxe- og Dynasty-utgavene av Total War Pharaoh avviklet, og kun én versjon er tilgjengelig for kjøp.

Collum avslutter uttalelsen med å gjenta studioets unnskyldning og erkjenne at feilene som er gjort er et kollektivt ansvar. Creative Assembly forsikrer fansen om at de lytter og er forpliktet til å rette opp situasjonen.

Ettersom fans venter på mer DLC for Total War Pharaoh, kan de ha glede av å utforske andre store strategispill eller de beste 4x-spillene på PC. For daglige PC-spillnyheter, anmeldelser og guider kan følgere holde seg oppdatert hos oss på Google Nyheter, eller dra nytte av vår PCGN-tilbudsporing for gode kupp.