Titan Army's rimelige spillskjermer: En spillveksler for konkurransedyktige spillere

Ser du etter en budsjettvennlig spillmonitor som ikke går på akkord med ytelsen? Titan Army, den kinesiske skjermprodusenten, har tatt spillverdenen med storm med sine svært konkurransedyktige skjermer priset under $300. Tidligere kun tilgjengelig gjennom utsalgssteder som AliExpress, Titan Army har offisielt tatt veien til det amerikanske markedet, og tilbyr produktene deres på Amazon, noe som betydelig forbedrer tilgjengeligheten for amerikanske spillere.

Selv om det er rapporter om tre eksepsjonelle skjermer fra Titan Army, har vi oppdaget to av disse skjermene på Amazon som virkelig skiller seg ut. La oss dykke ned i detaljene til disse bemerkelsesverdige spillmonitorene:

Titan Army N32SQ Plus har et 32-tommers VA-panel med en 1440p-oppløsning og en imponerende oppdateringsfrekvens på 144 Hz. Den er designet med spillere i tankene, og har en 95 prosent DCI-P3 fargeskala og støtter FreeSync Premium (også G-Sync-kompatibel). Priset til en konkurransedyktig $299, tilbyr denne skjermen til og med en kupong som ytterligere reduserer kostnadene.

For de som søker et større panel, kan Titan Army P27A2R være det perfekte valget. Den kommer med et 27-tommers IPS-panel, og tilbyr også en 1440p-oppløsning og en høyere oppdateringsfrekvens på 180 Hz. Utstyrt med 95 prosent DCI-P3-dekning, eksplisitt FreeSync og G-Sync-kompatibilitet, leverer denne skjermen eksepsjonell ytelse. I likhet med motparten har den en prislapp på $299, med en ekstra kupong tilgjengelig i en begrenset periode.

Begge disse skjermene har vunnet popularitet i spillfellesskapet og selger raskt. For å sikre at du sikrer deg en av disse imponerende skjermene, anbefaler vi å dra nytte av den nåværende kupongen på $40 og foreta kjøpet umiddelbart.

FAQ:

Spørsmål: Er Titan Army-skjermer pålitelige?

Svar: Titan Army sine skjermer har mottatt positive tilbakemeldinger fra spillere, som indikerer pålitelighet og samsvarende annonsert ytelse. Men hvis du foretrekker et mer etablert merke som LG eller Samsung, gir de ofte bedre garantistøtte og kvalitetssikring.

Spørsmål: Finnes det alternative alternativer til Titan Army-skjermer?

A: Hvis du ønsker alternativer fra kjente merker, tilbyr LG og Samsung konkurransedyktige alternativer som konkurrerer med Titan Armys tilbud. For eksempel har Samsung Odyssey G32A, priset til $219, vært på markedet i omtrent et år. LG 32GN63T-B, priset til $278, tilbyr lignende spesifikasjoner som en 32-tommers størrelse, 1440p-oppløsning, 165 Hz oppdateringsfrekvens, HDR10 og G-Sync-kompatibel sertifisering. Mindre 27-tommers skjermer er også tilgjengelige.

Kilde: TechPowerUp