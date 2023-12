Tim Hortons åpner First North Texas Location i Coppell

Tim Hortons, den populære kanadiske kaffe- og smultringkjeden, skal åpne sitt første sted i Nord-Texas i Coppell, ifølge nylige registreringer. Byggingen av den nye Tim Hortons-butikken forventes å starte i mars, med en estimert kostnad på $900,000 XNUMX for hurtigserveringsrestauranten.

Houston-baserte restaurantører og brødre Ali og Emad Lakhany, som tidligere etablerte det første Tim Hortons-stedet like utenfor Houston i 2022, står i spissen for Nord-Texas-debuten. Emad Lakhany, utviklingssjef i CSM Group, uttrykte begeistring over å åpne Coppell-lokasjonen i andre kvartal 2024, og fremhevet hvordan Coppell sømløst samsvarer med verdiene til Tim Hortons.

Lakhany uttalte, "Coppell har en spesiell plass på min reise i DFW-området, og jeg har vært en fan av samfunnet siden starten av utvidelsesplanene våre." Han la vekt på den demografiske kompatibiliteten mellom Coppell og Tim Hortons, og understreket kjedens forpliktelse til å tilby kvalitetsprodukter til en verdidrevet pris.

Det strategisk valgte stedet for Tim Hortons-lokasjonen i Coppell tilbyr motorveifront og synlighet, noe som ytterligere øker potensialet for suksess. Ligger på 440 North State Highway 121, har den nye butikken som mål å tiltrekke seg både pendlere og lokale innbyggere.

Ryan Ferranti, leder for forretningsutvikling for Tim Hortons, avslørte at selskapet har planer for flere enheter i Dallas. Mens forhandlinger og tillatelser pågår for fremtidige lokasjoner i Dallas-Fort Worth-området, har spesifikke steder ennå ikke blitt offentliggjort.

Tim Hortons er kjent for sine hånddyppede og glaserte smultringer, samt kaffen. Kjeden tilbyr også et utvalg av drikkevarer, frokostsmørbrød på bestilling og mer. Med den vellykkede utvidelsen av sin tilstedeværelse i Texas, inkludert sin første plassering i Katy, og planer for franchisetakere i Austin, fortsetter Tim Hortons å styrke sitt fotfeste i staten. Den kommende åpningen i Coppell er et bevis på kjedens forpliktelse til å bringe sine populære tilbud til lokalsamfunn i hele Nord-Texas.