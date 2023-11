Ny artikkel: Apples strategiske tilnærming til generativ AI

Apple, kjent for sine innovative produkter og banebrytende teknologi, har ennå ikke avduket et generativt AI-produkt som kan konkurrere med slike som ChatGPT og Google Bard. Imidlertid indikerer administrerende direktør Tim Cooks konsekvente kommentarer om Apples innsats innen generativ AI en strategisk tilnærming som ligger an til et gjennombrudd.

Under den nylige inntjeningssamtalen etter Apples finansrapport for fjerde kvartal, la Cook vekt på selskapets omfattende historie innen kunstig intelligens. Cook understreket betydningen av AI og maskinlæring, og understreket deres integrerte rolle i nesten alle Apple-produkter, med henvisning til funksjoner som krasjdeteksjon, falldeteksjon og EKG-funksjonen i Apple Watch.

Selv om Cooks kommentarer kan virke repeterende, er det ikke uvanlig at administrerende direktører gjentar viktige punkter under inntjeningssamtaler for å understreke selskapets retning overfor analytikere og investorer. Dessuten er Apple kjent for sitt hemmelighold rundt fremtidige produktplaner.

Integreringen av kunstig intelligens i produkter og operasjoner er et fokuspunkt for analytikere som studerer store teknologiselskaper og forutsier den mulige økonomiske konsekvensen. Microsofts siste inntjeningssamtale var vitne til et flertall av spørsmål fra analytikere som dreide seg om AI. Apple, på den annen side, har vært ordknapp om eventuelle konkrete planer, men har vist indikasjoner på å jobbe med en stor språkmodell kalt "Apple GPT."

Mark Gurman, en kjent Apple-reporter fra Bloomberg, kastet lys over Apples diskrete utvikling av en språkmodell som ligner på OpenAIs ChatGPT. Selv om selskapet ikke offisielt har bekreftet dette prosjektet, anerkjente Cooks kommentarer under inntjeningssamtalen pågående arbeid innen generativ AI uten å røpe noen spesifikke detaljer, og fulgte Apples tradisjon med å holde produktdetaljer skjult.

Cook la vekt på Apples betydelige investering i generativ kunstig intelligens, og forsikret publikum om ansvarlig innovasjon og lovende fremtidige fremskritt innen produkter. Spesielt viser Cooks bruk av uttrykket "investerer ganske mye" et potensielt skifte i meldinger fra hans tidligere kommentarer. Dette tyder på Apples intensiverte forpliktelse til denne transformative teknologien.

Selv om Apple ennå ikke har tilbudt en direkte konkurrent til eksisterende generative AI-produkter, stimulerer dens strategiske tilnærming, sammen med ryktet for banebrytende fremskritt, nysgjerrigheten på hva fremtiden bringer for Apples inntog i generativ AI.

