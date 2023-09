Venmo-brukere rapporterer strømbrudd og betalingsproblemer

Tusenvis av Venmo-brukere har nylig opplevd problemer med appen, inkludert problemer med betalinger og pengeoverføringer. Rapporter om disse problemene toppet seg rundt klokken 10.30 ET i dag, med mange brukere som klaget over at appen ikke fungerte som den skal og at betalinger ikke gikk gjennom. Venmo har ikke offisielt tatt opp problemet eller gitt noen oppdateringer på sosiale medier.

Brukere har tatt til plattformer som Twitter for å uttrykke sine frustrasjoner med Venmo. Noen individer har rapportert at saldoene deres på appen ikke oppdateres, noe som forårsaker forvirring og bekymring. Andre har klaget over at de ikke har tilgang til pengene sine, noe som har resultert i ulemper som bortkastede turer til butikken. Venmo kundeservice har vært vanskelig å nå, noe som forsterker frustrasjonen.

Mens antallet rapporter om Downdetector har gått ned, med rundt 400 igjen på dette tidspunktet, ser problemene ut til å ha blitt løst for de fleste brukere. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke har vært noen offisiell bekreftelse eller uttalelse fra Venmo angående strømbruddet.

Det nordamerikanske strømbruddskartet levert av Downdetector viser at de mest berørte områdene er spredt over hele USA. I mellomtiden viser en graf som representerer de rapporterte problemene i løpet av den siste timen en stigende trend.

Avslutningsvis har Venmo-brukere opplevd forstyrrelser i tjenesten, inkludert betalingsfeil og app-feil. Mange har uttrykt sine klager på ulike plattformer og søkt hjelp og løsning. Venmo har ennå ikke gitt noen offisielle forklaringer eller oppdateringer angående situasjonen.

