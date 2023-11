FiiO slipper KB3: Et tastatur med innebygd DAC og hodetelefonforsterker

FiiO, et kjent lydmerke, har avduket sin siste innovasjon: KB3, et mekanisk tastatur utstyrt med en innebygd digital-til-analog-omformer (DAC) og hodetelefonforsterker. KB3 har som mål å gi brukerne en overlegen lydopplevelse sammenlignet med tradisjonelle 3.5 mm hodetelefonkontakter som finnes på stasjonære datamaskiner og bærbare datamaskiner.

Ved å integrere DAC-en og hodetelefonforsterkeren direkte i tastaturet, eliminerer FiiO behovet for separate enheter som roter opp arbeidsområdet. Dette betyr at du ikke lenger floker hodetelefonkabler eller ekstra eksterne DAC-er og forsterkere. Med FiiOs ekspertise innen lydteknologi, lover KB3 høykvalitets lydytelse.

Lydspesifikasjonene til KB3 er imponerende. Den har doble Cirrus Logic CS43131 DAC-er, som støtter opptil 32-bit/384kHz og DSD256 lydformater. I tillegg til standard 3.5 mm hodetelefonkontakt, tilbyr tastaturet også en 4.4 mm balansert utgang, noe som gir flere muligheter for lydtilkobling. I følge Tom's Hardware, lydegenskapene til KB3-konkurrenten FiiOs $80 KA13 hodetelefonforsterker.

Tastaturet i seg selv har eksepsjonelle funksjoner i tillegg til lydevnen. Den er pakningsmontert og har hot-swap-brytere, noe som gjør det enkelt å bytte bryter uten lodding. KB3 er kompatibel med både Mac- og Windows-systemer og støtter RGB-belysning. Den støtter også den populære VIA-konfigurasjonsprogramvaren, noe som forbedrer tilpasningsmulighetene. Den kompakte 75-prosent layouten, som ligner bærbare tastaturer, bidrar ytterligere til appellen. I tillegg er en volumkontrollskive praktisk plassert øverst til høyre på tastaturet.

Selv om integreringen av en hodetelefonkontakt i et tastatur ikke er helt ny, adresserer FiiOs tilnærming potensielle problemer med lydforstyrrelser ved å bruke en innebygd DAC for å konvertere det digitale lydsignalet fra datamaskinen. Denne tilnærmingen ligner på Moondrop Dash, et annet nylig tastatur med en innebygd hodetelefonkontakt.

KB3 er tilgjengelig for kjøp på AliExpress. Kunder kan velge mellom et barebones-alternativ uten brytere eller knapper for $129.99 eller en ferdigmontert modell for $149.99. FiiO tilbyr også en trådløs versjon av tastaturet, priset til $129.99 for den ferdigmonterte modellen, men denne varianten mangler de innovative lydfunksjonene som finnes i den kablede versjonen.

FAQ:

1. Hva gjør FiiO KB3 unik?

FiiO KB3 skiller seg ut på grunn av integreringen av en innebygd DAC og hodetelefonforsterker, som gir forbedret lydkvalitet sammenlignet med standard 3.5 mm hodetelefonkontakter.

2. Hva er lydspesifikasjonene til KB3?

KB3 har doble Cirrus Logic CS43131 DAC-er, som støtter opptil 32-bit/384kHz og DSD256 lydformater.

3. Kan KB3 tilpasses?

Ja, KB3 støtter RGB-belysning og er kompatibel med den populære VIA-konfigurasjonsprogramvaren, noe som gir mulighet for tilpasningsmuligheter.

4. Er KB3 tilgjengelig som trådløst tastatur?

Ja, FiiO tilbyr en trådløs versjon av KB3, men den inkluderer ikke de innovative lydfunksjonene som finnes i den kablede versjonen.