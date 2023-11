Ny mini LED-spillskjerm fra AOC: uslåelig kvalitet til en uslåelig pris

Leter du etter en førsteklasses Mini LED-skjerm til en overkommelig pris? Se ikke lenger. AOC har nettopp lansert sin nyeste spillskjerm, Q27G3XMN, og den har allerede tatt markedet med storm. Priset til kun $249.99 på Amazon, gir denne 27-tommers 1440P-skjermen eksepsjonell verdi for pengene.

Det som skiller Q27G3XMN fra konkurrentene er dens Mini LED-bakgrunnsbelysningsteknologi. I motsetning til tradisjonelle LCD-skjermer, bruker Mini LED-skjermer mindre LED-er som er pakket tettere, noe som resulterer i overlegen lysstyrke og svartnivåer. Faktisk konkurrerer AOCs Mini LED-skjerm med bildekvaliteten til OLED-skjermer, som er kjent for sin uslåelige visuelle ytelse.

Q1000G27XMN har DisplayHDR 3-sertifisering og har utrolige 336 individuelle dimmingssoner. Disse sonene kan manipuleres for å oppnå intense svarte farger, noe som gir et imponerende innhold med høyt dynamisk område. Dessuten har AOC sørget for at skjermen dekker 134 % av sRGB-fargespekteret, og gir levende og nøyaktige farger rett ut av esken takket være fabrikkfargekalibreringen.

Spillere vil glede seg over de imponerende spesifikasjonene til Q27G3XMN. Med en lynrask 180Hz oppdateringsfrekvens, adaptiv synkroniseringsteknologi (selv om FreeSync ikke er eksplisitt nevnt), og AOCs Low Input Lag Mode, oppfyller denne skjermen alle forventningene til konkurrerende spillere. I tillegg støtter den en lavere oppdateringsfrekvens på 120Hz, perfekt for konsollspilling på de nyeste Sony- og Microsoft-konsollene.

Tatt i betraktning spesifikasjonene og den banebrytende Mini LED-teknologien, kan du forvente at Q27G3XMN vil bære en heftig prislapp. Basert på vår forskning er imidlertid AOCs skjerm betydelig rimeligere enn konkurrentene. Selv om vi ikke kunne finne den USA-baserte produsentens veiledende utsalgspris, antyder kilder at den er omtrent 400 dollar. Med en gjeldende kampanjepris på $249.99, er det ingen tvil om at denne skjermen tilbyr eksepsjonell verdi.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Mini LED-teknologi?

A: Mini LED-teknologi bruker mindre og tettere LED-er i bakgrunnsbelysningssystemet til en skjerm, noe som resulterer i forbedret lysstyrke og svartnivåer.

Spørsmål: Hva er DisplayHDR 1000-sertifisering?

A: DisplayHDR 1000-sertifisering er en høy standard for skjermer som bekrefter deres evne til å produsere imponerende innhold med høyt dynamisk område med utmerket kontrast og fargenøyaktighet.

Spørsmål: Støtter AOC Q27G3XMN FreeSync?

A: Selv om det ikke er eksplisitt oppgitt, har skjermen adaptiv synkroniseringsteknologi, som er kompatibel med FreeSync.

Spørsmål: Er Q27G3XMN egnet for konsollspilling?

A: Ja, skjermen støtter en oppdateringsfrekvens på 120Hz, noe som gjør den ideell for spill på de nyeste Sony- og Microsoft-konsollene.