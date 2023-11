Ny Wahoo Kickr Core Bundle: Rimelig smart trener med merverdi

Wahoo Fitness har nettopp kommet med en spennende kunngjøring for sykkelentusiaster. De har ikke bare redusert prisen på Wahoo Kickr Core smarte trener, men har også inkludert en forhåndsinstallert kassett med valg av 8/9/10/11/12 hastighetsalternativer. Denne pakken kommer også med et gratis ett-års medlemskap til den populære virtuelle treningsplattformen, Zwift. Disse endringene gir syklister et mer rimelig og praktisk alternativ for å forbedre treningsopplevelsen innendørs.

Wahoo Kickr Core smarte trener, introdusert i 2018, har vært et pålitelig og kostnadseffektivt alternativ for syklister. Den eneste ulempen var fraværet av en forhåndsinstallert kassett, i motsetning til motparten, Kickr smart trainer. Men med den nye Wahoo Kickr Core Bundle kan brukere glede seg over bekvemmeligheten av en forhåndsinstallert kassett og ett års Zwift-medlemskap, alt til en redusert pris. Dette pakketilbudet er det første for Wahoo Fitness, basert i Atlanta, Georgia.

I tillegg til pakken, har prisen på den frittstående Wahoo Kickr Core også blitt senket for å matche prisen på Zwift Hub One smart trainer. Imidlertid vil kunder som kjøper Kickr Core fra en lokal sykkelbutikk eller mursteinsbutikk ha muligheten til å benytte et rabattert ett-års Zwift-medlemskap til $99.99.

Avviklingen av den klassiske smarttreneren fra Zwift Hub, som tilbød en multi-speed kassett, betyr at Zwift Hub One nå er den eneste smarte treneren med Zwift-merket som er tilgjengelig. Selv om Zwift Hub One kommer med et enkelt tannhjul og virtuell giring i appen, tilbyr Wahoo Kickr Core en mer tradisjonell opplevelse, som lar brukere bruke sin egen sykkelkassett og bruke sykkelens drivverk for å skifte gir.

Med disse oppdateringene har syklister to utmerkede alternativer å velge mellom. Zwift Hub One er ideell for de som hovedsakelig bruker Zwift eller foretrekker et enklere oppsett, mens Wahoo Kickr Core tilbyr mer allsidighet og integrering med Wahoo-økosystemet av tilbehør.

For å gjøre Zwift mer tilgjengelig, har plattformen introdusert et rabattert årslangt abonnementsalternativ priset til $149.99. Dette representerer en betydelig besparelse på $29.89 sammenlignet med et månedlig abonnement. Eksisterende månedlige abonnenter kan enkelt bytte til et årlig medlemskap ved å kansellere sitt nåværende abonnement og abonnere på Zwift-nettstedet.

Den nye Wahoo Kickr Core Bundle og det rabatterte åretlange Zwift-abonnementet gir merverdi og rimelighet til innendørs sykkelentusiaster. Enten du leter etter en omfattende smart trenerløsning eller en sømløs virtuell treningsopplevelse, dekker disse tilbudene en rekke behov og preferanser.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er inkludert i Wahoo Kickr Core Bundle?

Wahoo Kickr Core Bundle inkluderer Wahoo Kickr Core smart trainer med en forhåndsinstallert kassett (8/9/10/11/12 hastighetsalternativer) og ett års medlemskap til Zwift.

2. Kan jeg kjøpe Wahoo Kickr Core uten kassett?

Ja, Wahoo Kickr Core kan kjøpes separat uten kassett. Prisen er redusert for å matche prisen på Zwift Hub One smarttrener.

3. Hva er forskjellene mellom Zwift Hub One og Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One kommer med et enkelt tannhjul og virtuell giring i Zwift-appen, mens Wahoo Kickr Core krever en standard sykkelkassett og bruker sykkelens drivverk for girskifting. Kickr Core tilbyr også større integrasjon med Wahoo-økosystemet av tilbehør.

4. Tilbyr Zwift et rabattert årslangt abonnement?

Ja, Zwift tilbyr nå et årslangt abonnementsalternativ priset til $149.99, som gir bedre verdi sammenlignet med det månedlige abonnementet.

5. Kan eksisterende månedlige abonnenter bytte til et årlig medlemskap?

Ja, eksisterende månedlige abonnenter kan bytte til et årlig medlemskap. Imidlertid må brukere som abonnerer gjennom Apple App Store kansellere sitt eksisterende abonnement og abonnere på Zwift.com for å benytte seg av det årlige medlemskapet. Månedlige abonnenter kan også fortsette sitt månedlige medlemskap etter ønske.