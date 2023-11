The Rise of Hybrid Networks: Analyser the 2021 Frost Radar Report on Enablement Network Services

I dagens digitale tidsalder er bedrifter avhengige av nettverksinfrastrukturen sin for å få kontakt med kunder, partnere og ansatte. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, tar organisasjoner i økende grad i bruk hybridnettverk for å møte deres ulike tilkoblingsbehov. En fersk Frost Radar Report on Enablement Network Services kaster lys over denne voksende trenden og gir verdifull innsikt i tilstanden til hybridnettverk i 2021.

Hybridnettverk, som definert av rapporten, er en kombinasjon av forskjellige nettverksteknologier, for eksempel tradisjonelle Wide Area Networks (WANs), Software-Defined Wide Area Networks (SD-WANs) og skybaserte nettverk. Denne tilnærmingen lar bedrifter utnytte styrken til hver nettverkstype, optimalisere ytelse, sikkerhet og kostnadseffektivitet.

I følge Frost Radar-rapporten har bruken av hybridnettverk vært økende på grunn av flere nøkkelfaktorer. For det første nødvendiggjør den økende avhengigheten av skybaserte applikasjoner og tjenester en fleksibel og skalerbar nettverksinfrastruktur. Hybridnettverk gjør det mulig for organisasjoner å sømløst integrere sine lokale systemer med skymiljøer, noe som sikrer jevn dataoverføring og tilgjengelighet.

Videre har COVID-19-pandemien akselerert skiftet mot fjernarbeid, noe som gjør pålitelig og sikker tilkobling til en toppprioritet for bedrifter. Hybridnettverk tilbyr forbedret motstandskraft og redundans, minimerer nedetid og sikrer uavbrutt drift selv under utfordrende omstendigheter.

Frost Radar-rapporten fremhever også viktigheten av nettverkstjenesteleverandører for å aktivere og administrere hybridnettverk. Disse leverandørene tilbyr en rekke tjenester, inkludert nettverksdesign, implementering, overvåking og optimalisering. Ved å samarbeide med erfarne tjenesteleverandører kan bedrifter utnytte sin ekspertise og fokusere på kjernevirksomheten, samtidig som kompleksiteten til nettverksadministrasjon overlates til ekspertene.

FAQ:

Spørsmål: Hva er hybridnettverk?

Sv: Hybridnettverk er en kombinasjon av forskjellige nettverksteknologier, for eksempel tradisjonelle WAN-er, SD-WAN-er og skybaserte nettverk. De lar bedrifter optimalisere ytelse, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved å utnytte styrken til hver nettverkstype.

Spørsmål: Hvorfor blir hybridnettverk stadig mer populært?

Sv: Hybridnettverk blir stadig mer populært på grunn av den økende avhengigheten av skybaserte applikasjoner og tjenester, samt behovet for fleksibel og skalerbar nettverksinfrastruktur. COVID-19-pandemien har også akselerert deres adopsjon, ettersom bedrifter prioriterer pålitelig og sikker tilkobling for eksternt arbeid.

Spørsmål: Hvordan bidrar nettverkstjenesteleverandører til hybridnettverk?

A: Nettverkstjenesteleverandører spiller en avgjørende rolle i å aktivere og administrere hybridnettverk. De tilbyr tjenester som nettverksdesign, implementering, overvåking og optimalisering, slik at virksomheter kan utnytte sin ekspertise og fokusere på kjernevirksomheten.

Avslutningsvis fremhever Frost Radar Report on Enablement Network Services fremveksten av hybridnettverk som en nøkkeltrend i 2021. Ettersom bedrifter i økende grad er avhengige av digital tilkobling, tilbyr hybridnettverk en fleksibel, skalerbar og spenstig løsning. Ved å samarbeide med nettverkstjenesteleverandører kan organisasjoner navigere i kompleksiteten til nettverksadministrasjon og sikre sømløs drift i dagens dynamiske forretningslandskap.