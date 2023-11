Våren 2023 fikk Sunshine Henle en tekstmelding fra moren, eller det trodde hun. Lite visste hun at enheten bak meldingene var en "ghostbot", en digital gjenskaping av hennes avdøde mor drevet av OpenAIs ChatGPT. Denne nye teknologien, referert til som "sorgteknologi", har som mål å gi trøst og vennskap for de som sørger over tapet av en kjær. Men mens brukere som Henle setter pris på komforten disse avanserte chatbotene tilbyr, advarer eksperter om de etiske og psykologiske implikasjonene forbundet med bruken deres.

Grief tech-startups som Replika, HereAfter AI, StoryFile og Seance AI har entret scenen, og tilbyr forskjellige tjenester for å hjelpe folk med å takle tap. Disse tjenestene spenner fra interaktive videosamtaler med avdøde til virtuelle avatarer og lydarv. For å gi en personlig opplevelse, blir brukere guidet gjennom personlighetsspørreskjemaer, som trener plattformenes AI-algoritmer.

I likhet med andre abonnementsbaserte forretningsmodeller, tilbyr sorgteknologiske plattformer brukere prisplaner. Avhengig av ønskede funksjoner og kvalitet, kan abonnementsprisene variere fra noen få dollar i måneden til flere hundre dollar per år. For eksempel gir StoryFiles premiumplan brukere tilgang til høyoppløselige, lengre videoer av deres avdøde kjære for en engangsavgift på $499.

Mens noen grunnleggere nærmer seg denne teknologien forsiktig, inntar andre en mer aggressiv holdning. Jarren Rocks, grunnleggeren av Seance AI, understreker at programvaren hans tilbyr lukking i stedet for langsiktig interaksjon. Derimot ser Justin Harrison av You, Only Virtual for seg en verden der sorg blir foreldet, med plattformen hans som tar sikte på å reprodusere den autentiske essensen til sine kjære.

Til tross for fordelene med disse teknologiene, har det blitt reist bekymringer angående samtykke, psykologisk avhengighet, partisk språkbruk og markedsføring rettet mot sårbare brukere. AI-etikere og teknologiforskere ser på den raske utviklingen av sorgteknologi med skepsis, og fremhever potensielle juridiske og etiske problemer. For eksempel fant en fersk studie at den personlige chatbot-kompanjonsappen Replika utsatte sårbare brukere for eksplisitt innhold kort tid etter registreringen, noe som understreker behovet for sikkerhetstiltak på disse plattformene.

Videre har fremveksten av postmortem deepfakes utløst diskusjoner om personvern og publisitetsrettigheter. Mens forskrifter har blitt implementert for kjendiser i noen stater, forblir gjennomsnittlige individer ubeskyttede. Som et resultat ber eksperter om endringer i retningslinjene under eiendomsplanleggingsprosessen for å innlemme en "Do not bot me"-klausul og sikre ansvarlig bruk av disse teknologiene.

Mens samfunnet kjemper med kompleksiteten i disse fremskrittene, er fremtiden til sorgteknologi fortsatt usikker. Selv om det tilbyr en ny tilnærming til å takle tap, krever dens potensielle risikoer og etiske implikasjoner nøye vurdering. Å finne en balanse mellom å gi komfort og opprettholde personlige rettigheter vil være avgjørende når vi navigerer i denne modige nye verdenen av kunstige følgesvenner.

