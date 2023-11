Ny Google Pixel 8 overrasker brukere med lysere skjerm

Googles nyeste flaggskip-smarttelefoner, Pixel 8 og Pixel 8 Pro, har gjort bølger med sine imponerende maskinvareoppgraderinger. En av de fremtredende funksjonene til disse enhetene er AMOLED-skjermene, som er merket som "Actua" og "Super Actua." Mens Pixel 8 Pro allerede var kjent for sin topplysstyrke på 2,400 nits, viser det seg at den vanlige Pixel 8 er enda mer imponerende enn først antatt.

Google måler den maksimale lysstyrken til begge telefonene ved å bruke et "5 % on-pixel ratio", som representerer bare en liten prosentandel av skjermen. Ved bruk i virkeligheten kan det hende at Pixel 8 Pro ikke treffer de annonserte 2,400 nits, bortsett fra HDR-innhold. Nylige funn fra XDA-Developers-fellesskapet kaster imidlertid lys over det faktum at den vanlige Pixel 8 faktisk overgår Googles påstander.

I en detaljert analyse av Dylan Raga ble det oppdaget at Pixel 8-skjermen kan nå en lysstyrke på fullskjerm på opptil 1,600 nits. Dette er 200 nits høyere enn det Google offisielt hadde uttalt og enda høyere enn det Raga observerte da hun testet Pixel 8 Pro.

Interessant nok oppnås denne ekstra lysstyrken ved å aktivere funksjonen "Smooth Display", som bruker en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Når dette alternativet er slått av, når panelet på den vanlige Pixel 8 de forventede 1,400 nits som opprinnelig hevdet av Google. Årsaken bak denne forskjellen er fortsatt uklar, men det kommer til slutt brukerne til gode.

De høyere lysstyrkenivåene på Pixel 8 gir en forbedret visuell opplevelse, spesielt når du ser på HDR-innhold. Enten brukere ser på filmer, spiller spill eller surfer på favorittnettstedene sine, øker den lysere skjermen til den generelle nytelsen og innlevelsen.

Googles forpliktelse til å kontinuerlig forbedre smarttelefonens maskinvare er tydelig i overraskelsene som tilbys av Pixel 8s skjermfunksjoner. Med "Actua"-merkevaren som viser fremskritt innen AMOLED-teknologi, kan brukere forvente en visuelt imponerende opplevelse som aldri før.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er topplysstyrken til Google Pixel 8 Pro?

Pixel 8 Pro har en topplysstyrke på 2,400 nits, noe som gjør den til en av de lyseste skjermene på det amerikanske smarttelefonmarkedet.

2. Hvor lyssterk er den vanlige Google Pixel 8?

I motsetning til Googles første påstander, kan den vanlige Pixel 8 faktisk nå en fullskjerms lysstyrke på 1,600 nits, 200 nits høyere enn det som ble offisielt oppgitt.

3. Hvordan oppnås den ekstra lysstyrken på den vanlige Pixel 8?

Aktivering av «Smooth Display»-funksjonen, som bruker en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, gjør at den vanlige Pixel 8 kan oppnå ytterligere 200 nits med lysstyrke.

4. Er den høyere lysstyrken til fordel for brukerne?

Ja, de høyere lysstyrkenivåene forbedrer den visuelle opplevelsen, spesielt når du ser på HDR-innhold. Brukere kan forvente en mer oppslukende og morsom skjerm.