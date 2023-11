Ubisoft setter en ny standard: Fast-forwarding cutscenes er en Game-changer

Ubisoft har avslørt en spennende funksjon i sitt kommende skytespill for mobilplyndring, The Division Resurgence. Selv om hurtigspoling ikke er et banebrytende konsept, er det en funksjon som sjelden sees i spill i dag. Denne spillveksleren har latt spillere ivrig vente på utgivelsen av spillet i 2024, med håp om at det blir en standard inkludering i alle fremtidige videospill.

Da de oppdaget evnen ved et uhell, fant spillerne seg raskt gjennom lange filmsekvenser i The Division Resurgence med bare et enkelt trykk på skjermen. Enten det er en karakter som går stille eller overdreven dialog om et oppdrag, kan spillere nå snu seg gjennom disse scenene, spare tid og gjøre spillet morsommere.

Selv om det er et alternativ i de fleste spill å hoppe over filmsekvenser, er det ofte et ønske om å fange hver eneste bit av lore og karakterutvikling. Fremspolingsfunksjonen i The Division Resurgence dekker dette behovet, og lar spillere selektivt suse gjennom deler av filmsekvensene. Denne mindre, men virkningsfulle funksjonen er ikke bare en gave fra himmelen for spillere som ønsker å flytte historien raskt, men også ideell for de som spiller på mobile enheter, og gir fleksibiliteten til å avslutte spillingen når som helst.

Ubisofts engasjement for å forbedre spilleropplevelsen er prisverdig. Ved å introdusere fremspolingsalternativet i The Division Resurgence har de satt en ny standard i spillindustrien. Spillere er nå ivrige etter å se denne funksjonen implementert i fremtidige Ubisoft-spill, som The Division 3 og The Division Heartland.

Forventningen er til å ta og føle på, og fans av Ubisofts spill kan ikke annet enn å lengte etter bekvemmeligheten og nytelsen som spolingsfunksjonen gir. Med Ubisoft i spissen, kan andre spillutviklere legge merke til og vurdere å inkorporere denne spillendrende funksjonen i sine egne kreasjoner.

FAQ:

Spørsmål: Er The Division Resurgence det første spillet som har en hurtigspolende filmsekvens?

A: Nei, noen JRPG-er og andre spill har inkludert lignende funksjoner tidligere.

Spørsmål: Kan jeg hoppe over filmsekvenser helt i The Division Resurgence?

A: Ja, som de fleste spill, lar The Division Resurgence spillere hoppe over filmsekvenser helt om ønskelig.

Spørsmål: Når lanseres The Division Resurgence offisielt?

A: Spillet er for øyeblikket i beta-testing og forventes å lanseres i 2024.