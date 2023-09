The Butchered Irish Accent i Starfield Sparks Controversy

Det svært etterlengtede spillet, Starfield, utviklet av Bethesda, har nylig kommet under ild for sin dårlig utførte irske aksent. Både spillere og kritikere har blitt sjokkert og skuffet over fremstillingen av aksenten, som har blitt beskrevet som en «vederstyggelighet».

Spørsmålet om å feilrepresentere aksenter er ikke nytt i medieverdenen, men det ser ut til at Starfield har tatt det til et helt nytt nivå. Mange individer fra Irland, som er kjent med nyansene i sine egne dialekter, har gitt uttrykk for sin frustrasjon over den unøyaktige fremstillingen.

Selv om noen kan hevde at det å få faktiske irske skuespillere til å stemme disse rollene ville være den enkleste løsningen, er det i det minste forventet at aksenten skal gjøres rettferdighet. Dessverre ser dette grunnleggende kravet ut til å ha blitt oversett i utviklingen av Starfield.

Twitter har blitt oversvømmet med kommentarer som fremhever den dårlige kvaliteten på den irske aksenten i spillet. Noen har sammenlignet det med en grunnleggende amerikansk aksent med sporadisk bruk av stereotype irske fraser. Det har blitt kalt "sjokkerende" og "utrolig" av de som har opplevd det på egen hånd.

Dette er ikke det første tilfellet av en dårlig utført irsk aksent i spillverdenen. Nyere titler som Assassin's Creed Valhalla har imidlertid gjort en mye bedre jobb med å representere aksenten nøyaktig. Det er skuffende å se at Starfield har bommet på målet i denne forbindelse.

Til tross for kontroversen rundt den irske aksenten, har Starfield fortsatt klart å oppnå suksess på andre områder. Spillet har fått positive anmeldelser og har gitt gode resultater.

Som konklusjon har den slaktede irske aksenten i Starfield utløst raseri blant spillere og kritikere. Det er et tydelig eksempel på viktigheten av nøyaktig representasjon i media, og fungerer som en påminnelse om at det bør gjøres mer for å sikre autentisitet i fremstillinger av ulike kulturer og aksenter.

