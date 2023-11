Lås opp kraften til augmented reality-briller med iPhone 15 Pro

Den nyeste iPhone 15 Pro har introdusert USB-C-kapasitet, og tilbyr et oppgradert kabelhåndteringssystem. Dette sikrer ikke bare bedre organisering, men gir også støtte for innfødt videoutgang. Med denne nye funksjonen kan brukere enkelt koble sin iPhone til eksterne skjermer ved hjelp av en enkelt kabel. Se for deg å strømme Netflix-favorittene dine direkte på TV-en på hotellrommet – bekvemmeligheten er uten sidestykke. USB-C-kompatibiliteten har imidlertid også gitt opphav til en ny tilbehørskategori som i stor grad forbedrer funksjonaliteten til din iPhone, spesielt når du er på farten.

Gå inn i augmented reality-briller – et raskt voksende marked som tilbyr en rekke briller med innebygde projektorskjermer. Disse brillene, priset mellom $300 og $500, tilbyr brukerne en unik seeropplevelse. Et bemerkelsesverdig alternativ i denne kategorien er Xreal Air, som har en 120Hz, 0.68-tommers MicroLED-skjerm projisert på linsene via et speil. Dette lar brukere se både skjermen og den virkelige verden samtidig. For å fordype deg ytterligere og nyte ekte svarte farger, kan du feste en fysisk hette foran på disse brillene for å blokkere eksternt lys.

Xreal Air-brillene har ikke egen strømkilde. I stedet henter de strøm fra enhetene de kobler til, akkurat som mange bærbare USB-C-skjermer på markedet. Med den medfølgende USB-C til USB-C-kabelen kan du enkelt koble Xreal Air-brillene til din iPhone 15 Pro, og umiddelbart speile skjermen på brillens skjerm. Mens standardinnstillingen gjenspeiler telefonens startskjerm og apper, tilbyr videostreaming-apper som støtter videoutgang en mer engasjerende liggende video når du spiller av programmer eller filmer.

Disse augmented reality-brillene er ikke bare avgjørende for videostreaming. De gjør spillingen mer oppslukende, spesielt når de kombineres med Backbone USB-C-kontrolleren. I tillegg tilbyr de en minimalistisk nettleseropplevelse når de er paret med et Bluetooth-tastatur. Videre kan brukere sette inn sine egne reseptbelagte linser med den medfølgende innsatsen eller bestille tilpassede linser fra HONSVR til en overkommelig pris.

For å forbedre Xreal Air-opplevelsen kan du velge Xreal Beam-tilbehøret. Dette tilbehøret låser den virtuelle skjermen i plass i forhold til hodeposisjonen din, og reduserer potensielt ubehag. Xreal Beam fungerer også som en reservebatteribank for oppgaver med utvidet virkelighet og kan kobles til en rekke enheter, inkludert spillkonsoller som Nintendo Switch og PlayStation 5, og gir en virtuell skjerm på opptil 300 tommer.

Selv om Apples kommende Vision Pro tilbyr en mer avansert utvidet virkelighetsopplevelse, gjør den høyere kostnaden og utgivelsen neste år alternativer som Xreal Air til et overbevisende valg for de fleste brukere. Disse brillene tilbyr en rekke dagligdagse funksjoner og en elegant, diskret formfaktor som enkelt kan bæres overalt.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Kan jeg koble Xreal Air-brillene til andre enheter enn iPhone 15 Pro?

Ja, du kan koble Xreal Air-brillene til en rekke enheter, inkludert spillkonsoller som Nintendo Switch og PlayStation 5, for en større virtuell skjerm.

2. Er det reseptbelagte linser tilgjengelig for Xreal Air-brillene?

Ja, Xreal Air-brillene kommer med en innsats som lar brukere legge til sine egne reseptbelagte linser. Alternativt kan tilpassede linser bestilles fra HONSVR til en overkommelig pris.

3. Hvordan forbedrer Xreal Beam-tilbehøret opplevelsen?

Xreal Beam-tilbehøret lar brukere fikse sin virtuelle skjerm i rommet i forhold til hodeposisjonen, og redusere potensielt ubehag eller reisesyke. Den fungerer også som en reservebatteribank for oppgaver med utvidet virkelighet.

4. Er Xreal Air et kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med Apples kommende Vision Pro?

Ja, Xreal Air tilbyr en lignende augmented reality-opplevelse til en betydelig lavere kostnad. Med sin umiddelbare tilgjengelighet og dagligdagse funksjoner, presenterer den et overbevisende valg for de fleste brukere.