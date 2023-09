Er universet egentlig lite?

By

En ny studie publisert på arXiv preprint-server utfordrer troen på at universet er mye større enn det vi kan observere. Mens de fleste kosmologer hevder at det observerbare universet bare er en liten del av en ufattelig enorm skapelse, antyder denne artikkelen at det observerbare universet stort sett er alt som finnes.

En grunn til at kosmologer tror at universet er stort, er fordelingen av galaksehoper. Hvis universet ikke strekker seg utover det vi kan se, ville galakser gruppert seg mot vår region uten noen asymmetri. Det faktum at galakser samler seg i en lignende skala i hele det synlige universet indikerer imidlertid at det observerbare universet er homogent og isotropt.

Et annet poeng å vurdere er at romtiden er flat. Hvis det ikke var det, ville vårt syn på fjerne galakser blitt forvrengt. Basert på våre observasjoner innebærer imidlertid romtidens flathet at universet er minst 400 ganger større enn det observerbare universet.

Den nesten perfekte ensartetheten til den kosmiske mikrobølgebakgrunnen (CMB) er også betydelig. Astronomer har foreslått at tidlig kosmisk inflasjon, en periode med enorm ekspansjon etter Big Bang, kan forklare denne ensartetheten. Hvis det er sant, vil det antyde at universet er i størrelsesorden 10^26 ganger større enn det vi kan observere.

Imidlertid kommer strengteori inn i bildet. Teoretiske modeller i strengteori som er kompatible med kvantegravitasjon og andre viktige faktorer involverer ofte ikke tidlig kosmisk inflasjon. Disse modellene omtales som å være i "sumplandet" av teorier som ikke er lovende.

I denne nye studien utforsker forfatterne høyere dimensjonale strukturer innenfor strengteori som et alternativ til tidlig kosmisk inflasjon. Ved å vurdere høyere dimensjonale universer antyder de at universet kanskje bare er hundre eller tusen ganger større enn det vi kan observere.

Selv om dette er et fascinerende konsept, er det viktig å merke seg at disse fortsatt er teoretiske modeller og ytterligere forskning er nødvendig for å finne ut om de beskriver universet vårt nøyaktig.

kilder:

– https://arxiv.org/abs/1810.10542

– https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/how-big-is-the-universe