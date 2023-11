Nye Apple-tilbud for Black Friday og Cyber ​​Monday 2023

By

Høytiden nærmer seg med stormskritt, noe som betyr at det er på tide å begynne å tenke på handlelisten din. Black Friday og Cyber ​​Monday er rett rundt hjørnet, og det betyr store rabatter fra forhandlere som Amazon, Best Buy, Walmart og mer. Enten du er ute etter å kjøpe gaver til dine kjære eller unne deg en ny gadget, er det mange tilbud å dra nytte av.

Et av de mest ettertraktede merkene i shoppingsesongen er Apple. Kjent for sine høykvalitetsenheter, er det sjelden å finne betydelige rabatter på Apple-produkter. I år er det imidlertid noen spennende tidlige Black Friday-tilbud som er verdt oppmerksomheten din.

Hvis du har sett på en ny MacBook Air, tilbyr Amazon en rabatt på $200 på 2023-modellen. Denne elegante bærbare datamaskinen har en 15.3-tommers Liquid Retina-skjerm, 8 GB RAM og 256 GB SSD-lagring. Til den rabatterte prisen er det en tyveri for alle som trenger en kraftig og kompakt bærbar datamaskin.

Verizon tilbyr også noen gode tilbud på Apple-enheter. Bytt inn den gamle enheten din og få den nye Apple iPhone 15 Pro gratis, avhengig av ditt foretrukne lagringsalternativ. I tillegg gir Verizon opptil $280 rabatt på en iPad når du starter en ny linje. Som en ekstra bonus vil du motta en gratis Apple TV med telefonkjøpet, sammen med seks måneder med Apple One gratis.

For iPad-elskere har Best Buy mye på iPad mini. Dette kompakte nettbrettet har en A15-prosessor, 64 GB SSD-lagring, 4 GB RAM og en fantastisk Retina-skjerm. Med en rabatt på $100 er det en fantastisk mulighet til å få tak i den nyeste iPad mini.

Hvis du er på markedet for trådløse ørepropper, tilbyr Amazon en rabatt på $60 på 2. generasjons Apple AirPods Pro. Disse øreproppene tilbyr utrolig lydkvalitet og kommer med avanserte funksjoner som aktiv støyreduksjon.

For audiofile har Best Buy en rabatt på 70 dollar på Apple AirPods Max-hodetelefonene. Disse over-ear-hodetelefonene gir førsteklasses trådløs lyd og kommer i en elegant og stilig design.

Dette er bare noen av de tidlige Apple-tilbudene som er tilgjengelige denne Black Friday og Cyber ​​Monday. Sørg for å holde øye med flere rabatter og sjekk innom ofte for oppdateringer om de siste tilbudene. Gledelig handling!

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Black Friday?

Black Friday er en populær shoppingdag som finner sted dagen etter Thanksgiving i USA. Det er kjent for sine enorme rabatter og tilbud fra forskjellige forhandlere.

Når er Black Friday 2023?

Black Friday 2023 faller 24. november.

Kommer Apple-produkter vanligvis i salg under Black Friday?

Apple-produkter er vanligvis ikke sterkt rabatterte under Black Friday. Imidlertid er det ofte noen tilbud tilgjengelig, spesielt på eldre modeller eller gjennom autoriserte forhandlere.

Kan jeg finne tilbud på Apple-produkter på nettet?

Ja, mange forhandlere tilbyr netttilbud for Black Friday, inkludert store e-handelsplattformer som Amazon. Det er en fin måte å dra nytte av rabatter uten å måtte besøke fysiske butikker.

Hvordan finner jeg de beste Apple-tilbudene?

For å finne de beste Apple-tilbudene er det viktig å sammenligne priser fra forskjellige forhandlere og se etter rabatter på anerkjente nettsteder. Hold øye med offisielle Apple-forhandlere og autoriserte forhandlere for ekte produkter og pålitelig service.

Er det tilbud på andre teknologiprodukter under Black Friday og Cyber ​​Monday?

Absolutt! Black Friday og Cyber ​​Monday er kjent for å tilby rabatter på et bredt spekter av teknologiske produkter, inkludert smarttelefoner, bærbare datamaskiner, TV-er, smarthjemenheter og mer. Det er et flott tidspunkt å finne gode kjøp på populære merker og oppgradere ditt tekniske oppsett.