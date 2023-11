Nye Black Friday-tilbud for PS5-kompatible SSD-er

Amazon Black Friday-salget har startet med et smell, og tilbyr spillere en fantastisk mulighet til å score høykvalitets PS5-kompatible solid state-stasjoner (SSDer) til uslåelige priser. For øyeblikket er det to enestående tilbud du absolutt ikke bør gå glipp av: Nextorage Japan 2TB SSD for bare $99.99 og Silicon Power XS70 2TB SSD for kun $95.97. Disse SSD-ene er ikke bare rimelige, men leverer også eksepsjonell ytelse.

Nextorage Japan 2TB SSD er en bemerkelsesverdig maskinvare som oppfyller alle kravene til PS5-kompatibilitet. Med sekvensielle lese- og skrivehastigheter på henholdsvis 7300MB/s og 6900MB/s, overgår denne SSD-en langt minimumsanbefalingen på 5,600MB/s. I tillegg har den en dobbeltsidig kjøleribbe i aluminium, som sikrer optimal kjøling selv under intensive spilløkter.

På den annen side viser Silicon Power XS70 2TB SSD sin dyktighet med overføringshastigheter på opptil 7300MB/s for lesing og 6800MB/s for skriving. Med sin robuste forhåndsinstallerte kjøleribbe i aluminium, lover denne SSD-en utmerket varmeavledning, ideell for å opprettholde topp ytelse på PS5-en din.

Det er interessant å merke seg at Nextorage Japan har en spennende bakgrunn. Opprinnelig etablert av Sony i 2019 som en SSD-underavdeling, hadde selskapet som mål å utvikle en offisiell SSD for PS5. Planene endret seg imidlertid, og Sony solgte sin eierandel i Nextorage Japan til Phison, en kjent aktør i markedet for solid-state minnekontroller. Phisons ekspertise sikrer at Nextorage Japan fortsetter å levere banebrytende SSD-er.

Hvis du er en PlayStation-entusiast som leter etter den perfekte SSD-avtalen, hold øye med kommende rabatter når vi nærmer oss Black Friday. Flere spennende SSD-tilbud vil sannsynligvis dukke opp, og vær trygg, vi vil være her for å oppdatere deg med de beste tilbudene som er kompatible med PS5-konsollen din.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Er disse SSD-ene kompatible med PS5?

Ja, både Nextorage Japan 2TB SSD og Silicon Power XS70 2TB SSD er spesielt designet for PS5-konsollen og er fullt kompatible.

2. Hva er fordelene med disse SSD-ene fremfor andre?

Disse SSD-ene tilbyr eksepsjonell ytelse, med overføringshastigheter langt over minimumskravet for PS5. I tillegg kommer de med forhåndsinstallerte kjøleribber for å sikre effektiv kjøling under intensive spilløkter.

3. Kan jeg forvente flere SSD-tilbud når Black Friday nærmer seg?

Absolutt! Når vi nærmer oss Black Friday, forventes det å dukke opp en rekke SSD-tilbud skreddersydd for PS5-konsollen. Sørg for å følge med, siden vi vil fortsette å oppdatere denne siden med de beste SSD-tilbudene som er tilgjengelige.

4. Finnes det en guide for å finne flere PS5 Black Friday-tilbud?

Ja, for flere Black Friday-tilbud som disse, sjekk ut vår omfattende guide til PS5 Black Friday-tilbud for 2023. Den har en rekke rabatter og tilbud på PS5-spill, tilbehør og mer.