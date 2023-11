Ny splitter ny artikkel: Uslåelige tilbud på Beats-hodetelefoner og ørepropper under Amazon Black Friday-salg

Amazon Black Friday-salget er her, og hvis du er på jakt etter høykvalitets hodetelefoner eller ørepropper, er dette den perfekte muligheten til å skaffe deg noen utrolige tilbud. Blant de enestående tilbudene er Beats Studio Pro trådløse støyreduserende hodetelefoner og Beats Studio Buds ekte trådløse ørepropper, begge tilgjengelige til betydelig rabatterte priser.

Beats Studio Pro trådløse støyreduserende hodetelefoner, opprinnelig priset til $350, er nå tilgjengelig for bare $169.95. Det er en enorm rabatt på 51 %! Disse hodetelefonene er toppen av Beats-lydkvalitet, og tilbyr eksepsjonell lydytelse og imponerende aktiv støyreduksjon. Produsert av Apple, Beats Studio Pro inneholder flere signatur Apple-funksjoner, inkludert romlig lyd med hodesporing, ett-trykks paring og til og med "Find My"-funksjonalitet. I tillegg er den utstyrt med en sjelden innebygd USB-dac, som lar brukere nyte tapsfrie lydfiler over USB. Med opptil 40 timers batterilevetid og sammenleggbare øreklokker for enkel portabilitet, er Beats Studio Pro et utmerket valg for alle som søker førsteklasses trådløse støyreduserende hodetelefoner.

Hvis ekte trådløse ørepropper er mer stilen din, er Beats Studio Buds et uslåelig alternativ. Normalt priset til $150, er de nå tilgjengelige for bare $99.99 under Amazon Black Friday-salget, og sparer deg for sjenerøse 33%. Disse øreproppene tilbyr den ultimate friheten uten ledninger som forbinder de to ørepluggene, noe som gir maksimal bekvemmelighet og komfort. Til tross for deres kompakte størrelse, leverer de imponerende lydkvalitet og har aktiv støyreduksjon, noe som gjør dem perfekte for din på farten livsstil.

Ikke gå glipp av disse utrolige tilbudene på Beats-hodetelefoner og ørepropper under Amazon Black Friday-salget. Enten du foretrekker over-ear-hodetelefoner eller friheten til ekte trådløse ørepropper, er det et perfekt alternativ for deg til en uslåelig pris. Forbedre lytteopplevelsen og nyt den eksepsjonelle kvaliteten som Beats-produktene er kjent for.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Er Beats Studio Pro trådløse støyreduserende hodetelefoner kompatible med alle enheter?

Ja, Beats Studio Pro kan kobles trådløst via Bluetooth til en hvilken som helst kompatibel enhet eller brukes med en 3.5 mm lydkabel for enheter uten Bluetooth-funksjon.

2. Kan jeg bruke Beats Studio Pro-hodetelefonene til telefonsamtaler?

Absolutt! Hodetelefonene er utstyrt med en innebygd mikrofon, slik at du enkelt kan ta anrop.

3. Kommer Beats Studio Buds med ørepropper i forskjellige størrelser?

Ja, Beats Studio Buds inkluderer flere størrelser ørepropper, noe som sikrer en komfortabel og sikker passform for hver enkelt bruker.

4. Hvor lang tid tar det å lade Beats Studio Pro-hodetelefonene?

Med den medfølgende USB Type-C-kabelen tar det omtrent 1 time og 15 minutter å lade hodetelefonene helt.

5. Kan jeg bruke Beats Studio Buds til trening?

Absolutt! Beats Studio Buds er designet for å være svettebestandige, noe som gjør dem til en ideell følgesvenn for treningsøkter og utendørsaktiviteter.