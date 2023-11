Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Bør Teslas styre suspendere Elon Musk for å støtte antisemittiske synspunkter?

En investor i Tesla og en fremtredende ledelsesekspert ber om at Elon Musk, administrerende direktør i Tesla, skal suspenderes av selskapets styre for å ha støttet antisemittiske synspunkter på sosiale medier. Jerry Braakman, president i First American Trust, mener at Musk krysset en grense ved å gå med på et antisemittisk innlegg på en populær sosial medieplattform. Braakman argumenterer for at administrerende direktør i et offentlig selskap ikke bør spre hat, uavhengig av ytringsfriheten.

Denne kontroversen førte til at store merker som Disney, NBCUniversal og Warner Bros. Discovery stoppet annonseringen på plattformen som eies av Musk. Selv om disse selskapene ikke direkte tilskrev avgjørelsen til Musks innlegg, ble det funnet at noen av annonsene deres ble plassert i nærheten av antisemittisk innhold på plattformen.

Braakman foreslår at Musk bør ha permisjon i en periode på 30 til 60 dager og pålegges å delta på empatitrening og/eller terapi. Han mener at verken Musks rikdom eller hans tekniske og forretningsmessige dyktighet unnskylder uttalelsene hans, og at hans oppførsel signaliserer et behov for hjelp.

Jeffrey Sonnenfeld, dekan for lederstudier ved Yale School of Management, er enig i at Teslas styre bør ta grep. Sonnenfeld argumenterer for at Musk bør suspenderes fra CEO-tittelen og muligens omplasseres som teknologisjef, med minimal innvirkning på selskapets aksjekurs.

Musk har imidlertid betydelig makt i Tesla, siden han ikke bare er administrerende direktør, men også sitter i styret og er den største individuelle aksjonæren. Mens noen aksjonærer og eksperter ber styret om å holde ham ansvarlig, uttrykker andre tvil om deres vilje og evne til å gjøre det effektivt.

Til syvende og sist ligger avgjørelsen hos Teslas styre. Kontroversen reiser viktige spørsmål om ansvaret til administrerende direktører i børsnoterte selskaper, grensene for ytringsfrihet, og i hvilken grad styrene bør gripe inn i de personlige synspunktene deres ledere gir uttrykk for.

Spørsmål: Hvem er i Tesla-styret?

A: Teslas styre ledes av Robyn Denholm og inkluderer James Murdoch, venturekapitalisten Ira Ehrenpreis, Musks yngre bror Kimbal og Musk selv. Musk har betydelig innflytelse som medgründer, administrerende direktør og største individuelle aksjonær i selskapet.

Spørsmål: Hvorfor krever noen aksjonærer og eksperter Musks suspensjon?

A: De mener at Musk støtter antisemittiske synspunkter på sosiale medier er uakseptabelt for administrerende direktør i et offentlig selskap. De argumenterer for at hans oppførsel svekker selskapets merkevare og at styret bør holde ham ansvarlig og ta opp hans handlinger.

Spørsmål: Hvordan har andre bedriftsledere reagert på kontroversen?

A: Noen fremtredende bedriftsledere, som hedgefondsmilliardær Bill Ackman, har stått ved Musk og forsvart ham mot anklager om antisemittisme. Andre, som Ross Gerber, administrerende direktør og president i Gerber Kawasaki, har imidlertid kritisert Musks oppførsel og uttrykt bekymring for dens innvirkning på Teslas omdømme.