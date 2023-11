T-Force avslører rimelige og høyhastighets Gen4 NVMe SSD-er med G70 og G50 Lineup

By

T-Force, spillmerket til minne- og lagringsleverandøren Team Group Inc., er på et oppdrag om å revolusjonere spillopplevelsen. I dag er T-Force stolte av å kunngjøre lanseringen av sin siste serie med gaming SSD-er – G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO. Disse SSD-ene bruker det banebrytende PCIe Gen4x4-grensesnittet og har InnoGrits anerkjente kontroller som tilbyr eksepsjonell stabilitet.

En fremtredende funksjon ved T-Force G70 og G70 PRO SSD-ene er deres bemerkelsesverdige lesehastigheter, som når opp til 7000 MB/s. På den annen side gir G50 og G50 PRO SSD-ene lynraske hastigheter på opptil 5000 MB/s. Alle fire SSD-ene er designet i formfaktoren M.2 2280 og er ledsaget av T-Forces patenterte ultratynne grafen-kjøleribber. I tillegg er G70 PRO-varianten utstyrt med en kjøleribbe i aluminiumslegering, som gir brukerne enda flere kjølemuligheter.

En av hovedfordelene med T-Forces nye SSD-serie er deres kompatibilitet med PS5 SSD-utvidelsessporet, som sikrer at både PC- og konsollspillere kan dra nytte av de høyytelsesegenskapene til disse PCIe 4.0 SSD-ene.

Med SLC-cache-teknologi kan SSD-ene G70 og G50 skreddersys til forskjellige spillkrav. I mellomtiden støtter SSD-ene G70 PRO og G50 PRO både DRAM- og SLC-caching, noe som gir spillere allsidige muligheter for å forbedre spillopplevelsen.

T-Force prioriterer brukernes trygghet ved å utstyre G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO PCIe 4.0 SSD-er med TEAMGROUPs patenterte SMART-overvåkingsprogramvare. Denne programvaren lar spillere overvåke helsen til SSD-ene og enkelt utføre oppsett og testing for å sikre optimal ytelse.

T-Force G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO PCIe 4.0 SSD-ene vil være tilgjengelige for kjøp i Amazons nordamerikanske butikk innen slutten av desember. Gjør deg klar til å gå over til et nytt nivå av spillytelse med T-Forces siste SSD-serie.

FAQ

Spørsmål: Hva skiller T-Force G70 og G70 PRO SSD-ene ut?

A: T-Force G70 og G70 PRO SSD-ene tilbyr lesehastigheter på opptil 7000 MB/s, noe som gjør dem ideelle for spillere som krever lagring med høy ytelse.

Spørsmål: Hvilke kjølealternativer er tilgjengelige for T-Force SSD-ene?

A: Alle SSD-ene i G70- og G50-serien kommer med ultratynne grafen-kjøleribber. G70 PRO-varianten har også en kjøleribbe i aluminiumslegering for ekstra kjøling.

Spørsmål: Kan jeg bruke disse SSD-ene med PlayStation 5?

A: Ja, T-Force SSD-ene er kompatible med PS5 SSD-utvidelsessporet, slik at konsollspillere kan dra nytte av deres høyhastighetsegenskaper.

Spørsmål: Hvordan kan jeg overvåke helsen til min T-Force SSD?

A: T-Force leverer sin patenterte SMART-overvåkingsprogramvare, som lar brukere spore helsen til SSD-ene sine og enkelt utføre nødvendige oppsett- og testprosedyrer.