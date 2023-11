T-FORCE avslører nye gaming SSD-er med forbedret ytelse og kjøleløsninger

T-FORCE, et kjent spillmerke under Team Group Inc., har nylig lansert sin siste serie med spill-SSDer, og tilbyr en forhøyet spillopplevelse til entusiaster. De nye SSD-ene, nemlig T-FORCE G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO, har avanserte funksjoner og teknologier for å forbedre stabilitet og ytelse.

Ved å bruke PCIe Gen 4×4-grensesnittet, inkluderer disse SSD-ene InnoGrits kontroller, som sikrer robust stabilitet under intensive spilløkter. Utstyrt med ultratynne grafen-kjøleribber, er alle fire SSD-ene tilgjengelige i den populære M.2-2280-formfaktoren. Grafen-kjøleribbene sprer varmen effektivt og opprettholder optimal ytelse under lengre spilløkter.

Spesielt har G70 PRO-varianten også en ekstra kjøleribbe i aluminiumslegering for brukere som søker alternative kjøleløsninger. Denne unike kjølemodulen er kompatibel med PS5 SSD-utvidelsessporet, og tilbyr fleksibilitet for både PC- og konsollspillere som leter etter enestående ytelse.

T-FORCE G70 og G70 PRO SSD-ene leverer imponerende lesehastigheter på opptil 7000 MB/s, og gir raske lastetider og sømløse spillopplevelser. På samme måte oppnår SSD-ene G50 og G50 PRO hastigheter på opptil 5000 MB/s, noe som sikrer jevn spilling og rask dataoverføring.

For å imøtekomme ulike brukerpreferanser, støtter T-FORCE G70 og G50 SSD-er SLC-cache-teknologi. I tillegg tilbyr PRO-versjonene av disse SSD-ene både DRAM- og SLC-bufring, og leverer en tilpassbar hurtigbufferløsning som maksimerer ytelsen.

Alle de fire M.2 2280 SSD-ene har InnoGrit-kontrollere, som garanterer stabilitet og pålitelighet for spillere som krever uavbrutt spilling.

Videre har T-FORCE utstyrt disse nye gaming SSD-ene med sin patenterte SMART-overvåkingsprogramvare. Denne programvaren gir brukerne mulighet til å overvåke helsen til SSD-ene deres, utføre enkelt oppsett og utføre tester for å vurdere kvaliteten og ytelsen til lagringsenhetene deres.

T-FORCE G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO PCIe 4.0 SSD-er forventes å være tilgjengelig på Amazons nordamerikanske butikk innen slutten av desember. For mer informasjon om tilgjengelighet og priser, vennligst besøk Team Groups offisielle nettsted og følg deres sosiale mediekanaler.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvilken formfaktor kommer de nye T-FORCE gaming SSD-ene i?

De nye T-FORCE gaming SSD-ene kommer i formfaktoren M.2-2280.

2. Hvilke kjøleløsninger tilbys med T-FORCE G70 PRO SSD?

T-FORCE G70 PRO SSD inkluderer både ultratynne grafen kjøleribber og en kjøleribbe i aluminiumslegering for forbedret kjøleytelse.

3. Hva er lesehastighetene til T-FORCE G70 og G50 SSD-ene?

T-FORCE G70 SSD kan skilte med lesehastigheter på opptil 7000 MB/s, mens G50 SSD oppnår hastigheter på opptil 5000 MB/s.

4. Støtter T-FORCE G70 og G50 SSD-ene SLC-bufferteknologi?

Ja, T-FORCE G70 og G50 SSD-er støtter SLC-bufferteknologi for forbedret ytelse.

5. Hvordan kan jeg overvåke helsen til min T-FORCE gaming SSD?

T-FORCE har utviklet sin patenterte SMART-overvåkingsprogramvare, som lar brukere overvåke helsen til SSD-ene og utføre ytelsestester.