Ny studie viser overraskende rolle til cerebellarkjerner i assosiativ læring

Forskere fra Nederlandsk institutt for nevrovitenskap, Erasmus MC og Champalimaud Center for the Unknown har gjort en spennende oppdagelse om assosiativ læring og rollen til kjernene i lillehjernen. Tradisjonelt ble det antatt at cortex i lillehjernen var ansvarlig for å regulere assosiativ læring. Imidlertid avslører denne nye studien at kjernene faktisk spiller en overraskende rolle i denne læringsprosessen.

Assosiativ læring refererer til prosessen der positive eller negative erfaringer fører til læring og atferdsendring. Hvis vi for eksempel brenner fingrene på en varm komfyr, lærer vi å være mer forsiktige i fremtiden. Lillehjernen har lenge vært kjent for å være viktig i denne formen for læring, men de eksakte mekanismene har vært uklare.

For å undersøke dette nærmere, gjennomførte det internasjonale teamet av forskere eksperimenter med mus. Musene ble trent med to forskjellige stimuli: et lysglimt etterfulgt av et pust av luft til øyet. Over tid lærte musene å assosiere de to stimuli og lukket øynene på forhånd når de så lysglimt.

Forskerne fokuserte på to hoveddeler av lillehjernen: cerebellar cortex og cerebellar nuclei. Disse delene er sammenkoblet, med kjernene som fungerer som utgangssenteret til lillehjernen. Det ble tidligere antatt at cortex spilte hovedrollen i å lære refleksen og tidspunktet for lukking av øyelokket. Imidlertid viste denne studien at godt timede øyelokklukkinger også kan reguleres av kjernene.

Lillehjernen mottar informasjon fra andre hjerneregioner gjennom mosefibre og klatrefibre. De mosete fibrene antas å bære informasjon fra lysstimulansen, mens klatrefibrene formidler informasjon relatert til luftpusten. Forskerne fant at i mus som viste assosiativ læring, dannet de mosete fibrene sterkere forbindelser til kjernene.

I tillegg brukte forskerne optogenetikk, en metode som bruker lys til å kontrollere celler, for å teste kapasiteten til læring i cerebellarkjernene. De fant at direkte stimulerende hjerneforbindelser med lys, sammen med luftpusten, førte til godt timede øyelokklukkinger hos mus.

Denne studien gir ny innsikt i de komplekse mekanismene for assosiativ læring i lillehjernen. Ved å avsløre det overraskende bidraget til kjernene, har forskerne utdypet vår forståelse av denne viktige hjerneregionen og dens rolle i læring og atferd.

