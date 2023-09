Bevere som bidrar til produksjon av drivhusgasser i Arktis, viser studie

En ny studie utført av forskere ved University of Alaska Fairbanks (UAF) har identifisert bevere som har en økende rolle i drivhusgassproduksjonen i Arktis. Publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters, kobler studien tilstedeværelsen av bever i regionen til økende nivåer av metangassutslipp.

Tradisjonelt funnet i skogkledde områder, koloniserer bever nå tundraregioner i det vestlige og nordlige Alaska. Denne koloniseringen har betydelige vitenskapelige implikasjoner og blir sett på som en radikal utvikling av lokalsamfunn i disse områdene.

UAF-forskerteamet, ledet av professor Ken Tape, hevder at studien deres er den første som definitivt kobler nye beverdammer til en økning i metangassutslipp. Denne oppdagelsen er betydelig på grunn av den kraftige drivhuseffekten til metan, som er omtrent 25 ganger kraftigere enn karbondioksid når det gjelder å fange varme i jordens atmosfære. Metan er ansvarlig for rundt 20 % av globale klimagassutslipp, ifølge US Environmental Protection Agency.

Forskerne fokuserte på et område på omtrent 166 kvadratkilometer i Lower Noatak River Basin i nordvest Alaska. De brukte bilder fra verdensrommet, spesielt fra National Aeronautical and Space Administrations Arctic-Boreal Vulnerability Experiment-program, for å bedre forstå virkningen av bevere på landskapet. Ved å kartlegge over 10,000 XNUMX beverdammer i Alaska Arktis, klarte forskerteamet å korrelere tilstedeværelsen av beverdammer med metan-hot spots.

Beverdammer, et varemerke for arten, forårsaker flom som oversvømmer vegetasjon og forvandler arktiske bekker til dammer. Disse beverdammene og den omkringliggende oversvømmede vegetasjonen blir oksygenfattige miljøer med rike organiske sedimenter. Når dette materialet forfaller, frigjør det metangass.

Forskerne brukte luftbåren hyperspektral avbildningsteknologi for metankartlegging. Denne avanserte bildeprosessen fanger opp data fra hundre forskjellige bånd i det elektromagnetiske spekteret, noe som gjør det mulig å identifisere metan og andre gasser.

Medforfattere av studien inkluderer Benjamin Jones, en forskningsassistent ved UAF Institute of Northern Engineering, sammen med en gruppe fra National Park Service og NASAs jetfremdriftslaboratorium.

Denne studien bidrar til vår forståelse av det komplekse forholdet mellom arter og klimaendringer. Ettersom bevere fortsetter å utvide sitt utbredelsesområde inn i Arktis, vil ytterligere forskning være nødvendig for å vurdere de langsiktige virkningene av deres tilstedeværelse på klimagassutslipp.

kilder:

– University of Alaska Fairbanks (UAF)

– US Environmental Protection Agency